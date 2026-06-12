104旅步1營家庭日 凝聚單位向心

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記者葉軒瑜／綜合報導

為增進部隊向心力，陸軍步兵104旅步1營日前辦理家庭日活動，安排雷射槍分組競賽等項目，透過團隊合作與互動交流，增進官兵彼此情誼，並在寓教於樂中培養團隊精神。同時，藉由情境模擬、臨場決策及團隊協調等過程，融入心理韌性訓練元素，強化官兵面對壓力與挑戰時的應變能力及抗壓性，進一步凝聚單位向心，厚植保家衛國的堅定信念。

營長余中校表示，家庭日活動讓官兵在繁重訓練與勤務之餘，得以適度紓解壓力、放鬆身心，藉由共同參與各項活動，提升團隊默契與凝聚力；尤其雷射槍競賽中，官兵必須面對瞬息萬變的戰場情境，在有限時間內完成判斷與任務分工，不僅考驗團隊合作能力，也有助於培養正向思維、情緒調適及挫折復原能力，達到心理韌性訓練成效。未來將持續透過多元活動營造優質工作環境，激勵官兵士氣，精進部隊整體戰力，為守護國家安全奠定堅實基礎。

步兵104旅步1營辦理家庭日活動，在寓教於樂中強化官兵心理韌性。（104旅提供）