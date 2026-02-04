104旅步3營迎春揮毫 凝聚部隊情感

記者李承勳／綜合報導

陸軍步兵104旅步3營日前辦理「迎春納福官兵揮毫」活動，邀所屬官兵共同參與春聯書寫，在歲末年終之際，以筆墨傳遞新春祝福。活動現場氣氛熱絡，官兵發揮巧思與創意，書寫各式吉祥詞句，不僅展現書法藝術之美，也藉由傳統年節文化，為單位注入濃厚的節慶氛圍。

營長郭中校表示，透過春聯揮毫活動，使官兵在繁忙訓練之餘獲得心靈調劑，並於書寫過程中相互交流、彼此祝福，營造歡樂祥和的迎春氣氛。期盼藉由多元文康活動，凝聚部隊情感，提升向心力與整體士氣，使官兵以嶄新精神迎接新年度各項任務挑戰。

104旅辦理迎春揮毫活動，凝聚部隊情感。（104旅提供）