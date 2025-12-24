104旅耶誕佳音點燈 傳遞祝福

記者黃宥縈／綜合報導

迎接耶誕佳節，104旅日前舉辦「耶誕點燈活動」，官兵一同倒數點燈，在柔和燈光與輕音樂的陪伴下，共享溫馨平安的佳節時光。

活動過程中，隨著倒數聲響起，象徵祝福與希望的耶誕燈飾瞬間點亮現場，搭配悠揚輕音樂，營區洋溢著寧靜而溫暖的節慶氣息，讓官兵在繁忙訓練與任務之餘放鬆身心，感受節日帶來的喜悅與感動。

除辦理點燈儀式外，林旅長亦親自前往各單位，逐一向官兵發放耶誕禮物與糖果，並親切關懷官兵近期訓練與生活狀況，傳遞節慶祝福與溫暖心意，現場氣氛溫馨融洽，官兵臉上洋溢笑容，充分展現部隊團結向心與良好士氣。

林旅長表示，透過耶誕點燈及發放禮物活動，不僅為官兵注入正向能量，也期盼在象徵光明與祝福的燈火照耀下，凝聚部隊向心力，勉勵全體官兵持續精進本務工作，攜手迎向嶄新的一年。

步兵104旅舉辦耶誕佳音點燈活動，傳遞祝福。（104旅提供）