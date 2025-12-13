104旅聯歡晚會 精采表演熱鬧溫馨

記者李承勳／綜合報導

為提振官兵士氣，深化團隊凝聚力，並提供官兵展現才藝的平臺，陸軍步兵第104旅日前在成功嶺中正堂，舉辦「成功Fun嶺，夢想飛行」聯歡晚會，活動結合「成功嶺好聲音」歌唱比賽及國防部藝工隊精采演出，並邀請魔術師黃信凱、幻術大仙表演，節目豐富多元，官兵熱情參與，共度歡樂有活力的夜晚。

活動進行期間，軍友保險代理人股份有限公司董事長郭建忠致贈加菜金，向長年辛勤執勤、全力投入訓練的官兵表達誠摯慰勉之意，勉勵基層官兵持續維持高昂士氣；並期盼透過軍友保代的支持，讓部隊在精神與生活上都獲得更充足的能量。現場官兵報以熱烈掌聲，氣氛熱鬧溫馨。

10軍團政戰主任鄭少將表示，本次聯歡晚會，不僅提供官兵休閒紓壓與展現才華的舞臺，更透過多元節目提升官兵情誼，加深基層心理支持與凝聚向心，未來將持續秉持「訓練精實、士氣旺盛、軍紀嚴明」精神，打造更優質部隊環境，陪伴每一位官兵在成功嶺上追尋夢想、飛向未來。

104旅日前在成功嶺中正堂，舉辦「成功Fun嶺，夢想飛行」聯歡晚會。（104旅提供）