104旅軍紀專案教育 強化正確理財觀念

記者謝承宏／綜合報導

陸軍步兵104旅日前辦理「軍紀專案教育」，課程內容聚焦防制共諜滲透、洗錢風險及常見詐騙態樣，並結合實務案例，說明中共與不法集團慣用手法及防範作為，藉以提升官兵警覺心；並建立眾人正確理財觀念，加強宣導「國軍官兵急難貸款」相關措施，確保個人財務安全的同時，提供官兵若遇急難時能獲適切協助。

旅長林上校表示，依據近年中共對我軍滲透態樣分析，財務失衡人員易成為敵對勢力鎖定目標，尤以年節將近、2月份即將發放年終考績獎金之際，更須審慎用錢、謹慎交友。並強調司令呂坤修上將一封信中所提醒的「防詐騙、防洗錢、防共諜」，係當前官兵必須共同遵循的重要原則，唯有落實軍紀要求、嚴守保密分際，方能守護國家安全與維護部隊戰力。未來亦將持續透過宣教與督導機制，深化官兵法治觀念，打造廉潔自持、值得國人信賴的精實部隊。

104旅辦理軍紀專案教育，強化官兵法治與正確理財觀念。（104旅提供）