105公厘輪型戰車需求是「這個數字」 優先汰換金門M41D輕戰車

軍政人士今天指出，國造105公厘輪型戰車若是順利通過作戰測評，7月就可列入116年度國防部預算項目之內，並在8月底送交立法院審議，待預算通過之後即可啟動量產。(資料照，記者陳治程攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方持續針對105公厘輪型戰車樣車性能進行研改，預計在今年第二季丶也就是6月底前，完成作戰測評。軍政人士今天指出，國造105公厘輪型戰車若是順利通過作戰測評，7月就可列入116年度國防部預算項目之內，並在8月底送交立法院審議，待預算通過之後即可啟動量產。

至於105公厘輪型戰車的需求及量產數量？軍政人士說，陸軍內部傳出的輪型戰車需求數為178輛，產製單位也提出以105公厘輪型戰車為基準的各式衍生車種，目前預估總數需數可達350輛以上，但最後結果仍視陸軍提報的方案而定。

他表示，105公厘輪型戰車在量產之後，按照陸軍的規劃，首批輪型戰車將會先撥交到金防部，以取代目前部署在小金門的M41D輕型戰車。國軍於1996年左右，將50輛老舊的M41輕戰車進行性能提升，改裝柴油引擎後稱為「M41D」，距今已有30年之久，現僅剩部分輕戰車納編於陸軍烈嶼守備大隊，105公厘輪型戰車撥交金門部隊之後，也將呈現新的戰備風貌。

代號「獵豹」的105公厘輪型戰車，標號D3的樣車在去年9月的台北國際航太國防展中公開亮相，並且公佈戰車砲射擊丶行進間的機槍射擊畫面，都能精準命中目標。軍政人士今天指出，D3樣車目前仍在進行細部的調整，同時針對先前研測時的幾個項目進行研改提升，預估可在今年6月底前通過最後的作戰測評。

D3樣車與陸軍現役「雲豹」已有不同，採用全新的二代雲豹M2車體，車高從3.3公尺降至2.9公尺級距後，設計、懸吊配重都更加平衡，車體防禦裝甲的稜角設計，也讓外型更顯洗鍊。車尾的進出艙門也從手動式改為油壓式，使儎台成為更純粹的輪型戰車。

在打擊性能上，「獵豹」輪型戰車D3樣車沿用105公厘低後座力砲、7.62公厘同軸機槍及12.7公厘遙控機槍塔的配置，並維持煙幕彈發射器12管設計；彈藥攜行量則從25發提升至33發，分別在車尾置有16發、砲塔內17發彈藥。

