105市道拓寬 自摔車禍頻傳

市道105線是往來八里與林口重要交通動脈，近來卻事故不斷。國民黨新北市議員陳家琪批評，105市道拓寬工程應是打造「平安回家的路」，如今卻因施工管理失當與道路設計落後，成為「提心吊膽的路」。

新北市政府回應，該路段由國土署北區都市基礎工程分署施工，市府已發文要求該署加強工區巡查與安全防護，並指示養工處每日巡檢、即時修補破損路面，維護用路人安全。

陳家琪指出，105市道橫跨八里與林口，是在地居民通勤重要路線，坡陡、彎急、路窄，拓寬工程原盼改善交通，卻成為「更寬的危險」。地方反映「開挖反覆、砂石未清、導引不明確」，自摔事故與重型車輛意外不斷，根本是施工管理出了問題。

陳家琪要求新北市工務局建立「施工安全評估制度」，設計應參考事故數據，針對高風險路段加強止滑、排水與照明，讓「拓寬」不只是紙上改善，而是真正的「平安回家路」。

蘆洲警分局統計，今年1月至今轄內105市道自摔車禍3件，查處砂石車滲漏砂石、泥濘違規51件。林口警分局表示，今年轄內該路段發生48起交通事故，幸無死亡案件，將加強取締違規停車與超速。

養工處表示，目前道路巡查作業以GPS系統控管，每日完成1次巡查，若發現坑洞、破損於4小時內完成臨時補修。林口區105線（後湖路至福德宮段）目前為國土署北區分署借用辦理「A3計畫道路新闢工程」，市府將協助臨時修補，並督促該署改善施工品質。

新工處補充，現場目前由台電進行管線下地作業，依交維計畫每日清洗路面與分段銑鋪。市府已函請國土署落實巡查與工安防護，避免因管理鬆散造成交通安全風險。