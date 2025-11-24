106 坪山居透天配置電力儲能系統告別停電惡夢！ 15°斜角設計放大公領域，規劃私人茶室打造儀式感生活建築學
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 沐水空間設計
小編帶你看好宅
為了遠離城市的喧囂，一對年輕夫妻選擇在山林中一間 106 坪透天別墅，打造一處專屬於夫妻生活與娛樂的安居之所。將屋齡四十年的透天別墅改造計畫中，沐水空間設計從結構補強到防水工程層層把關，利用淺色特殊塗料導入潔白立面的設計語彙，使建築在自然景致間煥然一新。另外，為應對山區電力不穩的挑戰，特別配置電力儲能系統，於離峰時段儲存電能，不僅節能減碳，也確保颱風與停電期間的穩定供電，讓山居生活更加安心。
踏入一樓的公共區域，空間感立即展現出與自然呼應的廣闊氣度。設計師採用「新自然主義」風格理念，透過開放式的格局將客廳、餐廚區整合，並借助院落導入的豐沛採光，擴增了整體視覺的寬敞度。客廳主牆採用奢華石材搭配特製塗料，展現層次變化，公領電視牆 15 度斜角設計，使動線和空間尺度顯得更為舒展。中央的廚房中島被特意擴大，成為親友互動的核心場域；巧妙利用圓弧線條修飾了結構柱體，使空間轉換更為順暢。考量到屋主從事茶業相關工作，二樓被特別設定為一個富有精神層次的冥想空間；茶室鋪設了淺色架高木地板，搭配厚重的深色茶几，聚焦視覺重點。頂部則運用類拿鐵色調結合優雅的弧線與燈帶，締造出沉穩雅致的意境。後方的展示櫃亦以弧形語彙來修飾，用於展示茗茶收藏。在兩間臥室之間，設計了圓弧造型的鏤空玻璃，既能引入光線，又保持了視覺上的隱私，同時每間客房皆配置了閒適的臥榻角落，提供獨享的觀景休閒區。
三樓規劃為屋主夫婦的專屬憩所，坐擁整棟建築最優美的山景視角。室內選用溫潤的米色調來確立柔和放鬆的基調，並刻意保留了視野最佳的區域，讓屋主可以遠眺戶外的蓊鬱景緻。一側的備餐區結合電器櫃，並設計了平台與弧形陳列架，用來展示男主人的藏酒與女主人的香水收藏，細節處流露主人的生活品味。主臥室為了避免床頭鄰近窗戶和鄰房的問題，特地設置了隱藏滑門來提升個人隱私與睡眠品質；步入式衣帽間提供了豐富的收納和吊掛選擇；主衛浴則選用高級質感的石材磁磚，搭配獨立式浴缸，讓沐浴時光成為每日最具紓壓效果的環節。
小編的最愛
沐水設計團隊利用透天分層優勢，細膩劃分出不同情境的生活空間，一樓開放式餐廚與客廳區串聯構成彈，性交誼空間，二樓靜謐茶室與瑜伽空間共享，三樓則擁有優越山景與豐富生活機能的私領域，將屋主的興趣、職業、休閒娛樂與生活品味等等綜合到整棟透天之中，宛如高級訂製禮服，將夫妻的夢想化為生活日常。
沐水空間設計／陳芷庭
地址：新北市三峽區介壽路二段138巷1弄98-7號
電話：02-86766828
Email：mu@mudesign.page
網站：http://mu-decoid.com/
