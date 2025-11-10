107個帳號被抓包「造謠抹黑蕭美琴」 爭議帳號遭肉搜起底嗆告網友

副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。 圖：外交部 / 提供

[Newtalk新聞] 2025年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）7日傍晚在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴應邀出席發表演說，這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講。卻遭部分網友惡意造謠指稱她「花80億歐元買曝光」，引發關注。民進黨前議員王浩宇在Threads發文指出，經AI（人工智慧）系統追蹤比對，目前已發現散布相關假消息的帳號多達107個。

王浩宇表示，經過AI爬文整理，涉及散布「台灣捐80億歐元給IPAC」假訊息的帳號共有107個，包含原始發文與轉傳者，將陸續向平台完成檢舉。其中最受矚目的造謠帳號「caffrey802」，遭網友肉搜並公布社群帳號、LINE帳號及車牌資料，網友還挖出他過往分享的車輛照片。「caffrey802」揚言提告並嗆：「好啦，青鳥們乖啦，等我回台灣開直播一次講清楚啦。」

民進黨立委范雲也於Threads發文嚴正駁斥，直指統蕭美琴近日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，簡稱IPAC）發表演說，卻遭部分網友惡意造謠稱她「花80億歐元買曝光」，引發熱議。民進黨前議員王浩宇在Threads發文指出，經AI系統追蹤比對，目前已發現散布相關假消息的帳號多達107個。

根據中央社報導，IPAC共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford）回應，「捐巨資換演講」說法是徹底捏造；IPAC在歐洲議會的兩位共同主席自主決定邀請蕭美琴，而蕭美琴也欣然決定接受邀請，所謂蕭美琴應邀發表演說是因為有「任何人」捐款或承諾捐款交換得來，這類說法簡直荒謬可笑。

