107首搭劇神曲記錄達成！丁噹重新翻唱林慧萍神曲 4月攻雄蛋送歌迷大禮

丁噹重新改編〈我愛他〉〈猜不透〉，唱出灑脫釋懷全新自己。相信音樂提供

「全民情歌天后」丁噹（Della）出道至今，憑藉107首搭劇歌曲的驚人紀錄，成為無數歌迷心中的情歌指標。近期將推出全新自選輯《愛了100萬次的我》，被譽為寫給百萬歌迷的「愛情情書」，集結了4首全新創作與多首經典重編，完整勾勒出她的「情歌全景」，也成為她4月18日高雄巨蛋《夜遊》演唱會前夕獻給歌迷的最佳禮物。

重新詮釋K歌神曲 致敬林慧萍

這張自選輯收錄了蕭秉治睽違14年再度為丁噹量身打造的〈最痛的遺憾〉，以及與蕭景鴻（阿弟）驚喜合唱的〈可以是朋友〉，也重新詮釋了兩大K歌神曲〈猜不透〉與〈我愛他〉。

廣告 廣告

其中〈我愛他〉釋懷版改以磅礴管弦樂編制。此外，丁噹更跨越時空，翻唱1980年代療傷歌后林慧萍的經典名曲〈情難枕〉，將1993年的不朽旋律唱出屬於當代的釋懷與共鳴。

丁噹自選輯重新翻唱林慧萍神曲〈情難枕〉。相信音樂提供

丁噹合體阿弟撒錢！ 歌唱大賽冠軍獨拿10萬加演唱會門票

為了回饋粉絲，丁噹此次特別舉辦《丁噹 X 蕭景鴻（阿弟）〈可以是朋友〉歌唱大賽》，前三名不僅能獲得高額獎金，還能免費獲得4月18日《夜遊》高雄巨蛋演唱會的雙人門票，甚至享有在後台與女神丁噹親密合照的夢幻機會。更多關於歌唱比賽的報名細節與資訊，請持續鎖定丁噹與相信音樂的官方社群公告。



回到原文

更多鏡報報導

甩開渣男吸鐵！王心凌深夜領回香閨 吳克群「登堂入室」待整晚19年曖昧情終升級

大巨蛋死心了！吳宗憲宣布演唱會加場 驚爆邀周董站台「機率高達90%」

恩怨破冰！吳宗憲認了「早已致意小S」 揭密大S離世1週年真實心聲

部落客PO「挑戰摸日本空姐」12秒片！遭炎上爽喊「賺到流量」...黑歷史全被挖