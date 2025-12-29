107 坪現代風新成屋，L 型公領域、回字動線、三面落地窗打造零死角景觀宅

編輯 陳思靜｜圖片提供 富億空間設計

小編帶你看好宅

107 坪的現代風新成屋，設計師以「家，是能讓人盡情享受五感的場域」為信念，從採光、動線到生活細節都重新梳理，期望打造一處無死角、零壓迫、能真正貼近居者日常的景觀住宅。設計之初，他先走進屋主的生活，觀察其作息與需求，再運用多條大小不同的回字型動線穿梭全室，使公私領域分明，各自獨立卻又順暢串聯，也讓三面落地窗的優勢在動線流動中被完全釋放。



踏進家門，不再是傳統玄關的封閉格局，電視牆以弧形屏風作為界定手法，讓動線更有彈性，石材結合收納門片的設計，讓人越過牆面便能直抵窗外景象。而三面落地窗帶來的自然光毫不保留地傾瀉而入，讓居者一入室便能感受開闊與透明。玄關、客廳、餐廳到廚房等公領域以 L 型依序展開，成為具備視覺延伸感的生活軸線。置於中心的餐廳更像是家的心臟，能環視整個場域，也成為家人聚集交流的節點；餐桌上方搭配如雲朵般的燈飾溫柔懸浮，光線映照天花時如水波般流動，使每一頓餐食都多了些浪漫與故事性。



廚房則以深色系中島及小吧檯構築日常儀式感，無論煮食或微醺，都能轉換成生活的療癒片刻。公領域與私領域之間以採光玻璃打造的客浴串接，雖為全屋唯一沒有採光的空間，也因引入自然光而通透明亮，達到避免壓迫視覺的目的。

小編的最愛

步入私領域，雙主臥的配置完善而自在。臥室、更衣室與景觀衛浴相互串接，使居住者在晨起、梳妝、休憩間都擁有流暢動線與獨立質感。即便父母偶爾暫居，也能在共享與私密之間取得平衡。

富億空間設計／陳錦樹

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷31弄1號1樓

電話：02-27099338

Email：office@fe.com.tw

網站：http://www.fe.com.tw

