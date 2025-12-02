108坪奢華風單身豪宅，精選奢石與動線調整營造質感生活

編輯 游芷涵｜圖片提供 豐聚室內設計

這間 108 坪的自地自建宅邸，是專為一人居住的奢華風單身豪宅。屋主偏愛石材與板磚，設計師也因此花了近半年時間，陪同細選不同色澤與紋理的天然石材，讓每個空間都能呈現最契合的層次。由於居住人口單純，加上屋主在意風水配置，空間的動線與擺放更需精準拿捏，設計師重新調整布局，使生活更流暢自在。此外，從燈飾、家具到音響設備，皆由設計師陪同確認，讓整體視覺風格更為統一，勾勒出既高質感又寬敞大氣的家居氛圍。



公領域以明亮的米白色為基底，電視牆以輕盈色澤的大理石紋鋪陳，並一路延伸至玄關附近的L型屏風，再延續到另一側的櫃體牆面，形塑連貫的空間語彙。電視櫃與展示格櫃以鈦金金屬點綴，呈現奢華的質感。考量屋主會接待親友，客廳沙發與餐桌皆預留充裕空間，提升使用彈性。餐廳區則以內外廚區分：中島吧台作為日常輕食與交流的外廚，方便接待；內廚則規劃為熱炒工作區，妥善阻隔油煙，使公領域既開闊又兼具機能。

沿動線走入私領域，主臥、書房、更衣室與主衛浴形成俐落的直線串連。各空間門片以霧面玻璃作界定，兼具通透感與必要的隱私。主臥以壁布材質鋪陳床頭牆，內凹造型搭配鈦金線條增添層次，而兩側牆面延續公領域的米白色調，營造柔和安定的休憩氛圍。設計師也重新配置主臥格局，增加書房與更衣室。書房牆面使用沉穩灰色石材鋪陳，營造安靜、專注的工作場域。更衣室結合梳妝區，中島檯面以白色大理石紋呈現細緻質感，並順暢銜接至主衛浴。主衛浴洗手台牆面以紋理較豐富的大理石鋪設，與周圍留白形成對比，打造乾淨而層次分明的使用環境。

豐聚室內設計／黃翊峰、李羽芝

地址：台中市南屯區向上路三段367號

電話：04-23196588

Email：jtid2007@gmail.com

網站：http://www.fertility-design.com

