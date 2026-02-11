108日寧靜行腳 佛教僧侶徒步跨千里

一群佛教僧侶帶著傳遞和平的使命，從美國德州出發，行腳15周，抵達華府，受到大批群眾歡喜迎接，有民眾感謝僧侶為和平而走，有些民眾則是感受到僧侶一步一步、寧靜行腳，要傳遞的正念力量。

「為和平而走」的20幾名佛教僧侶，帶著狗狗行腳，一路穿越美國東南部，跨9州共3700公里，抵達華府，警察騎單車沿線護周全。

僧侶領隊 潘納卡拉：「如果全世界的人，每天都練習正念，世界就會變得和平，團結的力量可以改變一切。」

行腳是南傳佛教珍視的傳統，有些僧侶會在旅程中赤腳或只穿襪子行走，直接感受地面，並專注於當下，而行腳的108天在佛教中是一個神聖的數字，代表精神上的圓滿，因此僧侶發表和平演講，呼籲放下手機，在內心深處尋求平靜。

美國佛教會會長 菩提比丘：「因此我們似乎必須在內心的平靜，與我所說的，對良知的同情心的，堅定承諾之間，找到平衡。」

美國佛教會會長更是希望大家能夠發自內心的慈悲，傳遞了覺悟與正念，現場打動3500人，線上更引起共鳴，僧侶從德州出發，15周的跋涉，幾百萬人時時關注聲援。

