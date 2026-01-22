108kg醉漢打飛護理師害腦震盪

一名疑似酒後自殘男子大鬧中港澄清醫院急診處，男子疑似不滿醫師治療，追打醫師不成，涉嫌拳毆打詹姓男護理師。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍、傅希堯∕綜合報導

一名26歲、重達108公斤的林姓男子21日清晨酒後失控割傷手腕，被送到台中澄清醫院中港分院，因不滿醫師處置，追打醫生不成跑到門診外找人，又揮拳毆打詹姓護理師頭部，致腦震盪等傷害，警方獲報到場將林男依法送辦。護理師護士公會全國聯合會、醫師公會全國聯合會22日都發表聲明嚴正譴責，強調對醫療暴力零容忍。

警方調查，林男因自傷手腕，由救護車送醫診治，於過程中，林疑因情緒不穩不願繼續接醫療，欲逕自離開，因而與護理師發生爭執，林男對護理師揮拳攻擊，致對方受傷，警方獲報抵達時，立即調閱相關監視器影像，依醫療法及傷害等罪嫌偵辦。

澄清醫院副院長蔡哲宏22日表示，護理師被打到腦震盪，短暫失去意識，臉部擦挫傷，視力模糊、頭暈、噁心想吐、頸部疼痛，目前住院治療，觀察頸椎是否受傷，院方嚴重譴責醫療暴力，已通報衛生局、地檢署，將依法究辦。

男護理師遭到患者出拳毆打，頭部外傷、有腦震盪現象，住院治療觀察。（記者陳金龍翻攝）

蔡哲宏指出，急診醫師在急救室為這名林姓患者檢視傷口，請病人脫外套，病人卻憤怒大吼「不要處理傷口，不要縫合傷口」，情緒激動、不斷口出髒話，還衝下床要毆打醫師，醫院警衛見狀與家屬趕緊制止，並安撫他到急診大門口外面休息冷靜。

急診室除立即以警民連線通報警方，資深的詹姓護理師也持續與林姓患者的家屬溝通接受治療，不料林男突然出拳毆打詹姓護理師頭部，蔡哲宏說，護理師被打飛，幸好一旁剛好有病床，避免落地再受二次傷害。

再傳醫療暴力事件，護理師護士公會全聯會昨呼籲全國醫療機構，應建立可即時啟動的醫療暴力通報與應變制度，讓醫事人員在危險發生時能「立即求援、優先保命」；醫師公會強調，醫療暴力一定要零容忍，並要求各界正視司法對執行醫療業務認定過於限縮之困境。

（珍惜生命，自殺防治專線請打一九九五。）