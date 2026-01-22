108KG醉男抓狂拒醫！「重拳打飛」護理師畫面曝 中港澄清：譴責暴力

記者潘靚緯／台中報導

26歲林姓男子送醫後情緒激動，在急診室門口揮拳毆打男護理師。 (圖／翻攝畫面)

又發生急診暴力！台中一名26歲林姓男子，因酒後情緒不穩割腕，被119送往中港澄清醫院中港院區急診室治療，男子因不滿醫師治療，作勢追打醫師不成，竟出拳毆打男護理師，由於男子體重重達108公斤，體型非常魁武，男護理師遭一記重拳打飛，往後跌坐在病床上，因頭部受到重擊短暫意識喪失，有腦震盪現象，目前住院觀察，涉嫌行兇的患者立即遭警方逮捕。院方譴責醫療暴力，將協助護理師對施暴患者提告。

男護理師被重拳打飛往後跌坐在床上，短暫失去意識，痛到無法起身。 (圖／翻攝畫面)

中港澄清醫院蔡哲宏副院長指出，昨(21)日清晨4點左右，一名男性患者，酒後與妻子爭吵後割腕送醫，男患者抗拒治療，竟起身追打醫師，醫師及時閃避，男子追出門診外，詹姓男護理師也追上前持續關心，不料突然間男子情緒暴怒失控，對護理師臉部揮出一記重拳毆打，護理師當場被重擊打飛，往後跌坐在病床，痛到無法起身。

廣告 廣告

眼看男子怒氣沖沖還想繼續打人，妻子與警衛趕緊將人拉到門外，另一名男護理師見狀，直接縱身跳躍飛過護理站，跑到門外阻擋男子再傷人，警方獲報後隨即到場，將暴力男壓制帶回派出所，依醫療法及傷害等罪移送法辦。

男護理師遭體重破百的患者毆打成腦震盪，中港澄清蔡哲宏副院長出面嚴厲譴責暴力。 (圖／翻攝畫面)

澄清醫院中港分院副院長、急診科主任蔡哲宏表示，由於施暴的男患者體重有108公斤，體型非常魁武，資深男護理師遭受重拳，第一時間意識短暫喪失， 臉部除了有擦挫傷，頸部疼痛麻木、有腦震盪現象，目前還在住院觀察脊椎是否有受傷。

26歲林姓男子失控揮拳打飛護理師，妻子上前緊抱安撫制止。 (圖／翻攝畫面)

蔡哲宏表示，對於醫療暴力給予嚴重譴責，男患者毆打醫護人員已違法，依法可處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以下罰金，將通報衛生局跟地檢署，刑事部分由警察局跟地檢署偵辦，後續將協助護理師進行民事求償部分，維護醫護安全及權利。



更多三立新聞網報導

分心低頭看導航出事了！34歲駕駛開路肩猛衝 一回神6車連撞變碰碰車

彰化藤山步道驚魂！婦突亮刀恐嚇「砍你」 登山客驚慌逃竄：要去收驚

學者揭張文自卑+暴力傾向「超危險」 親哥結婚也不敢邀：怕大開殺戒

50歲男雙手麻痛20年「1壓就痛」超崩潰！超音波刀切除5CM痛風石

