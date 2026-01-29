10c.c就能一夜好眠？網瘋傳「育兒魔法藥水」 醫警告：小心送急診插導尿管

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

近期社群平台 Threads 掀起討論熱潮，有網友把抗過敏藥水「希普利敏」當成助眠神器，聲稱只要喝 10 c.c 就能一路睡到天亮，甚至被封為「育兒魔法藥水」、「登機必備」。不過，醫師對此緊急示警，這類用藥方式恐引發強烈副作用，嚴重時甚至可能出現「急性尿滯留」，得送急診插導尿管。

抗過敏藥水希普利敏嗜睡副作用強烈，被網友譽為「魔法藥水」。（圖／翻攝藥師洪正憲臉書）

醫師蘇信豪在臉書粉專指出，希普利敏主成分為 Cyproheptadine，屬第一代抗組織胺。此類藥物分子小、親脂性高，容易穿透血腦屏障進入中樞神經，因而產生明顯嗜睡效果，這也是不少人誤以為能「幫助睡眠」的原因。

廣告 廣告

然而，希普利敏同時具有強烈的「抗膽鹼」作用，可能導致膀胱收縮無力、尿道括約肌難以放鬆，形成「想尿卻尿不出來」的狀況，對泌尿系統造成雙重負擔，嚴重者甚至需緊急導尿處置。

蘇信豪特別提醒三大高風險族群，包括攝護腺肥大的男性，服藥後恐引發急性尿滯留；高齡長者因嗜睡、頭暈，半夜起床易跌倒骨折；以及青光眼患者，可能因藥物影響導致眼壓升高。他強調，「藥物是用來治療的，不是用來睡覺的」，若有失眠問題，應尋求正規醫療協助。

至於家長關心的兒童用藥，藥師洪正憲補充，希普利敏常見的「嗜睡」與「促進食慾」其實都是副作用。若孩子白天因服藥昏昏欲睡影響學習，應與醫師討論是否改用第二代抗組織胺如「勝克敏」；但若因皮膚搔癢導致夜間難眠，其嗜睡副作用在醫師評估下，反而可能有助於休息。

更多FTNN新聞網報導

日本「失眠神物」台灣也能買！好市多悄上架限購一顆 網評兩極：肩頸救星vs超濃塑化劑

一鍋用三代？傳統電鍋定價惹議 網曝3大關鍵

行動電源放床頭突爆炸！沒在充電也起火？ 消防員教自救：拿滅火器是浪費時間

