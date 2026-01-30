10cm四度來台開唱預告驚喜 許願台粉變身「中文小老師」

【緯來新聞網】韓劇OST天王 「10CM」(權正烈) 相隔兩年將於3月20日4度來台演出，登上Zepp New Taipei舉辦《2026 10CM Asia Tour in Taipei》演唱會。他將重現《背著善宰跑》、《淚之女王》、《鬼怪》、《愛的迫降》、《我們的藍調時光》等人氣韓劇原聲帶名曲，並帶著暌違8年的全新專輯《5.0》來台首唱獻給歌迷。

10CM (權正烈) 相隔2年，將於3月再度來台演出。（圖／小金鹿娛樂提供）

10CM唱過的夯劇原聲帶名曲無數，包括《鬼怪》的〈My Eyes〉、《德魯納酒店》的〈Lean On Me〉、《愛的迫降》的〈But it’s Destiny〉、《那年，我們的夏天》的〈Our Beloved Summer〉、2022年《我們的藍調時光》的〈For Love〉都接連霸佔韓國各大音源榜多年時間，近年更因再次受邀演唱了《淚之女王》的〈Tell Me Its Not a Dream〉《背著善宰跑》〈Spring Snow〉及《未知的首爾》〈Sunset〉而再度讓人氣水漲船高。



值得一提的是，10CM 上次來台開唱時，入境隨俗翻唱茄子蛋的台語名曲〈浪子回頭〉，標準又自然的台語發音更讓全場歌迷十分驚艷。這次他趁著此次再度來台開唱，除了將把自身代表作與多首韓劇 OST一次唱好唱滿外，也希望在舞台上與台灣歌迷共同創造又一個難忘的回憶。

10CM (權正烈) 2年前來台開唱，翻唱茄子蛋〈浪子回頭〉。（圖／小金鹿娛樂提供）

此外，他兩年前在台北演出時因為頻頻與台下歌迷互動交談，對於台灣粉絲的「韓文聆聽能力」十分驚豔不已，台灣歌迷還成了他的「中文老師」，學會了「不敢相信」、「水啦」、「要確欸」等中文的流行語。這次他也格外期待來台能再向歌迷學更多的中文，與歌迷一起「開槓」聊天。談到這次來台灣最想嘗試的美食，10CM笑說：「我每次來台灣都會吃小籠包！上次在音樂節上還嘗試了雞排，這次除了這兩樣美食，希望能再多品嚐其他台灣的道地小吃！」



▲2026 10CM Asia Tour in Taipei

演出日期：2026/3/20(五)

演出時間：08:00 PM 開演（實際演出依現場演出方時間為主）

演出地點：Zepp New Taipei (新北市新莊區新北大道四段3號8樓)

啟售時間：2026/2/6(五) 11:00 AM 於KKTIX開賣

票價（包含福利）：

1F站席VIP TWD 5,000 / GA TWD 3,800 / 愛心票 TWD 2,500

2F座席TWD 2,800



觀眾可自行選擇加購福利，如只購買票券等同放棄福利及其抽獎資格。

