10CM權正烈3月來台會粉絲

韓國歌手10CM（權正烈）3月將4度來台會歌迷。（小金鹿娛樂提供，中央社）

本報綜合報導

曾演唱《鬼怪》、《愛的迫降》等歌曲的韓國歌手10CM（權正烈），3月20日將4度來台開唱。他表示，之前向台灣歌迷學了不少中文，期待再跟歌迷聊天互動。

10CM曾演唱《背著善宰跑》、《淚之女王》、《鬼怪》、《愛的迫降》、《我們的藍調時光》等人氣韓劇歌曲。他上次來台時，曾翻唱茄子蛋樂團的《浪子回頭》，這次期待再給歌迷不同的演出。

由於10CM來台多次，台灣歌迷的韓文能力讓他很驚豔，台灣歌迷也是他的中文老師，之前學會「不敢相信」、「水啦」、「要確欸」等流行用語，期待這次再學新詞。