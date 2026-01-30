10CM遵守承諾四度來台 期待和歌迷「開槓」學中文

10CM時隔兩年再度來台開唱。（圖／小金鹿娛樂提供）

韓劇OST天王10CM遵守承諾，將於3月20日四度來台會歌迷，相隔兩年再登Zepp New Taipei開唱的他，將把出道25年來累積的無數動人情歌，透過此次全新巡演《2026 10CM Asia Tour <To 10CM: Chapter 1> in Taipei》，帶領大家重溫那些年伴我們走過的劇中場景。

在韓國樂壇有韓劇OST「音源強者」封號的10CM，唱過的夯劇原聲帶名曲無數，包括《鬼怪》的〈My Eyes〉、《德魯納酒店》的〈Lean On Me〉、《愛的迫降》的〈But it’s Destiny〉、《那年，我們的夏天》的〈Our Beloved Summer〉、2022年《我們的藍調時光》的〈For Love〉，近年更因再次受邀演唱了《淚之女王》的〈Tell Me It's Not a Dream〉《背著善宰跑》〈Spring Snow〉及《未知的首爾》〈Sunset〉而再度讓人氣水漲船高。

值得一提的是，10CM 上次來台開唱時曾入境隨俗翻唱茄子蛋的台語名曲〈浪子回頭〉，不僅唱出屬於 10CM 獨有的細膩情感，其標準又自然的台語發音更讓全場歌迷驚艷不已、至今仍津津樂道。也因此趁著此次再度來台開唱，10CM 除了將把自身代表作與多首韓劇 OST 一次唱好唱滿外，並滿懷期待，希望在舞台上與台灣歌迷共同創造又一個難忘的音樂回憶。

10CM對台灣始終抱持一份難以言喻的親近感，他透露台灣樂迷不僅在每次演出中給予最真誠又熱情的反饋，台灣歌迷更間接成了自己的「中文老師」。他特別提及兩年前在台北演出時，台下粉絲教他學會「不敢相信」、「水啦」、「要確欸」等中文的流行語，也因此讓他格外期待此次來台能再向歌迷學更多的中文，與歌迷一起「開槓」聊天。

《2026 10CM Asia Tour <To 10CM: Chapter 1> in Taipei》將於年3月20日（五）晚間8點在Zepp New Taipei舉行，票價為1F站席VIP 5,000 元、GA 3,800 元、2F 座席 2,800 元，門票將於2月6日（五）上午 11 點 於 KKTIX 正式開賣，詳情請洽主辦單位社群網站。

