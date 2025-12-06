《10DANCE》被催拍續集！町田啓太：沒續集我開卡車載大家抗議

町田啓太6日抵台先與台灣媒體進行聯訪，親切的他任何問題都有問必答，逗樂記者。（范揚光攝）

日本人氣男星町田啓太連續3年訪台，7日在台北舉辦粉絲見面會前，6日下午先與台灣媒體進行訪問。最近他與竹內涼真主演的《10DANCE》即將上線，現場台灣記者看過後大讚很期待能推出第二部，如果沒有的話，想要開卡車去示威，幽默的他聽到後，開心回應：「那我會開卡車載大家去抗議，會先去考駕照。」

町田啓太出道邁入15周年，這次的見面會籌備有許多環節都有他親自參與，而多次來台的他，台灣美食相當合他的胃口，連許多日韓藝人不敢嘗試的臭豆腐，他都躍躍欲試。一到台灣立刻嚐到的黑芝麻麵，更是全部吃光，這回他也許願希望能夠吃到火鍋。

這次一抵達機場，町田啓太帶著電吉他出關，他透露，因為去年有粉絲說希望可以看到他彈吉他，為了回饋粉絲才特地準備了這樣的表演。多才多藝的他，在新作《10DANCE》，更是與主演們挑戰社交舞，他坦言，舞蹈只有短短幾個月的時間練習，要記住很多舞蹈其實很辛苦，幾乎是無時無刻都在練習。

由於今年作品接二連三推出，身型必須隨著作品變化，被問到究竟是增重還是減重困難？町田啓太直呼：「增重比較辛苦，要一直反覆吃跟動，要瘦比較容易，只要不吃就好。」而這次在機場也有300位粉絲前來接機，甚至還有人帶著小孩，他對此相當開心，「每次來有很多粉絲歡迎我，而且每次越來越多人，我心情很好。」

最後，記者問到為了見面會有沒有特別學新的中文或台語？愛吃美食的他，特地學學了「好呷」，希望可以到處講給大家聽，而他更非常配合地跟記者們學了「好喝」、「好野人」與「水啦」，逗趣反應讓現場笑聲不斷。

