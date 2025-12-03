10Kg行李空間喊價5千 好多人搭機做過 旅遊達人：超危險

近期網路上出現不少旅客徵求幫忙帶東西或販賣行李額度的貼文，旅遊達人「最懶少年」示警，看似雙方互惠的行為，其實藏著極大風險，在機場必須秉持「不拿、不碰、不代收」3原則來保護自己。有網友分享，常看到住國外的台灣人兜售行李空間，每10公斤行李空間喊價150歐元，折合台幣約5482元，提醒大家小心遇到犯罪集團，若運送到毒品等違禁品，恐面臨嚴重刑責。

旅遊達人「最懶少年」日前在臉書粉專貼出一張截圖，一位旅客要從加拿大返台，因還有一個托運行李的額度，便在網路上發文出售，並秀出要搭乘的航班，表示價格可以討論。

最懶少年指出，近來看到不少旅客在找人幫忙帶東西或賣行李額度，每次都會為這些不怕遇到壞人的旅客捏一把冷汗。他強調，機場不是可以大意的地方，只要不是自己物品，就要堅守「不拿、不碰、不代收」來保護自己，「只是小東西啦」、「幫忙一下啦」等說詞，都可能是陷阱，必須果斷拒絕。此外，若遇到陌生人行李放在自己身旁，也要立即遠離。

該篇貼文引起廣大迴響，有人表示這非個案，「常看到居住國外的台灣人，在社團在兜售行李空間，曾看過10公斤150歐元（台幣約5482元）的案例，主打一個不賺白不賺的概念」、「上次一個更勇的是徵求智利機場幫忙帶行李回台灣的，竟然還有人肯幫忙，勇者」。不少人也提醒，如果很多國家販毒會判死刑，若遇到物品中攜帶毒品的，得不償失。

