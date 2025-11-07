10m浪．14級風！ 「海鷗」登陸越南中部 菲律賓防鳳凰颱風

重創菲律賓的颱風「海鷗」，週四晚間在越南中部登陸，而且因為上週的暴雨洪災，淹水還沒完全退去，當地農民擔心二度災害。至於菲律賓，才剛送走海鷗颱風，不過日本氣象廳預測，鳳凰颱風將在下周一登陸呂宋島北部，也讓菲律賓不敢掉以輕心。

颱風「海鷗」登陸越南中部，一棵樹因而被連根拔起倒在路上。（圖／達志影像美聯社）

颱風「海鷗」週四晚間已在越南中部登陸，帶來每小時149公里的強風，相當於14級風的威力。越南當局已提前撤離近26萬人，但當地居民仍擔憂二度災害，因為該地區剛在10月底經歷罕見洪災，淹水尚未完全退去。同時，菲律賓在遭受「海鷗」重創造成140人罹難、127人失蹤後，又將面臨新的威脅，日本氣象廳預測「鳳凰」颱風將於下週一登陸呂宋島，並可能在下週三北轉威脅台灣。

颱風「海鷗」襲擊越南中部時，強大的風力掀起10米巨浪越過防波堤，海水倒灌進內陸地區。在得樂省，居民出門都必須涉水而行。即使在距離500公里外的峴港，民眾也能感受到強風豪雨的威力。當地漁民表示，雖然颱風沒有直接登陸他們所在的地區，風力仍會達到10級，因此他們正在積極準備保護船隻和財產，不敢掉以輕心。

越南中部的居民剛經歷10月底的罕見洪災，現在又遭遇海鷗颱風的侵襲，災情恐更加嚴重。一位來自順化市的農民表示，他大部分的家當，連同牲畜和家禽都已被淹死，情況十分悲慘。專家擔憂，海鷗颱風的到來可能會使當地的淹水災情進一步惡化。

在菲律賓方面，「海鷗」颱風造成至少140人罹難，還有127人失蹤的慘重災情。然而，災區民眾尚未從災難中恢復，又將面臨新的威脅。根據日本氣象廳的預測，持續增強的「鳳凰」颱風可能於下週一登陸呂宋島，並在下週三北轉，威脅台灣及周邊地區。

Weathernews氣象預報員山口剛央指出，「鳳凰」颱風有可能以非常強的勢力在呂宋島附近登陸，這個可能性正逐漸提高。他進一步預測，到下週中，颱風有可能接近台灣及沖繩一帶。氣象專家呼籲各地民眾密切關注颱風動向，做好防災準備。

