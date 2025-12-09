10x10 Awards／《Hodinkee Japan》編輯長 關口優的年度十大錶款是哪些牌子？
今年我們邀請到《Hodinkee Japan》編輯長 關口優（Yu Sekiguchi），為10x10 Awards選出他的年度十大錶款。在2019年加入Hearst Digital Japan，隨後成為《Hodinkee Japan》編輯長的關口優，對手錶有著濃厚的興趣與熱情，關於業界趨勢他也有著敏銳的觀察與獨到的見解。來看看關口優對於今年的鐘錶界有什麼看法、對於明年又有哪些預測呢？
<趨勢分析>
1. 2025年的年度關鍵字是什麼？今年可歸納出哪些趨勢？
What’s the keyword of the year for 2025? What major trends can we identify this year?
談到明顯的趨勢，是錶徑縮小（尺寸變小）以及正裝錶的回歸。不過，今年更令人印象深刻的，是設計多樣性帶來的一項現象「跳時錶（guichet watch）」的增加，包括經典的跳時款式，如卡地亞的Tank à Guichets與蕭邦Quattro，以及LOUIS VUITTON的Tambour Convergence。我認為這些腕錶在當下這個時代反而帶來了一種「新鮮感」，形成了一種有趣的矛盾。
Speaking of clear trends, one could cite the reduction in size (smaller diameters) and the revival of the dress watch. However, what was particularly striking, showing the diversity in design, was the increase in guichet (window) watches. These include classical jumping hour pieces like the CARTIER Tank à Guichets and the CHOPARD Quattro, as well as newly conceived watches such as the LOUIS VUITTON Tambour Convergence. I believe these are, paradoxically, giving a fresh impression in the current era.
2. 今年哪個品牌的表現，你認為是被低估的？
Which brand do you think has been underrated this year?
GIRARD-PERREGAUX、GLASHÜTTE ORIGINAL、SINN以及FREDERIQUE CONSTANT等品牌。近年來，買家的關注度大幅集中於少數幾個主要品牌，如百達翡麗和勞力士，而獨立製錶品牌則在其他領域逐漸擴張。從某些角度來說，這意味著許多品牌都可被視為「被低估」。但那些擁有深厚歷史根基、持續生產經典錶款、並堅持傳統與技術傳承的品牌，更值得特別關注。
Brands like GIRARD-PERREGAUX, GLASHÜTTE ORIGINAL, SINN, and FREDERIQUE CONSTANT, among others. In recent years, there has been a significant concentration of buyers toward a few major brands such as PATEK PHILIPPE and ROLEX, while independent brands have increased their presence elsewhere. In a sense, this means many brands can be considered underrated, but those with authentic roots, a continuing production of classic watches, and a commitment to tradition and inherited technology are particularly worth paying attention to.
3. 對於明年的錶界有哪些預測或期待？最⼤的挑戰會是什麼？
What are your predictions or expectations for the watch industry in 2026? What do you think will be the biggest challenge?
由於美國關稅問題等因素，市場的走向正處於過去十年中最不確定的時期。我們可能會看到二級市場的總交易價值在今年年底前，因「臨時需求」而上升，而這股趨勢也可能延續到明年初。 然而有傳聞指出勞力士將大幅調漲價格（特別是在日本），儘管這仍取決於二級市場對現有價值的支撐程度，但若價格最終高到一般消費者難以負擔，「五千美元以內」的手錶對於市場來說就會具備高度吸引力。此外，這種市場轉變必須由大型品牌帶領，而非僅靠少數獨立品牌推動，包括浪琴、SEIKO、CITIZEN、NOMOS等品牌，也包括那些高價品牌推出更具性價比的入門級錶款。
Due in part to tariff issues in the U.S., the direction of the market is at its most uncertain point in a decade. We may see the total value of the secondary market rise until the end of the year in the form of last-minute demand, and that trend could carry over into the beginning of next year. However, there are rumors of a significant price hike for Rolex (especially in Japan). Although this depends on how well the secondary market supports the current value, there is a risk that prices may finally exceed the reach of general consumers. If that happens, there will be a demand for more appealing watches under $5,000. Furthermore, this shift needs to be led by major brands, not just by a handful of independents as is the case now. This includes brands like LONGINES, SEIKO, CITIZEN, and NOMOS, as well as the development of value-proposition entry models for brands with higher price points.
4. 今年有哪個品牌是你很想選它，卻找不到欄目可放進來的遺珠之憾？
Is there any particular timepiece that you personally liked—or perhaps felt it was a pity—not to include on the final list?
江詩丹頓Traditionnelle萬年曆逆跳日期鏤空款，以及LOUIS VUITTON Tambour Convergence與ŌTSUKA LŌTEC No. 5 Kai。
The VACHERON CONSTANTIN Traditionnelle Perpetual Calendar Retrograde Date Openface, a model commemorating the brand's 270th anniversary, along with the LOUIS VUITTON Tambour Convergence and the ŌTSUKA LŌTEC No. 5 Kai.
江詩丹頓以奢華方式結合多項經典複雜功能；LV則以跳時設計帶來對於顯示時間的新詮釋；而ŌTSUKA LŌTEC則提供創新的流動小時機制。這三款腕錶都不僅僅是稀有機械結構的體現，更進一步凝結為具有代表性的設計，讓它們超越傳統製錶的既有框架。
The VACHERON CONSTANTIN combines multiple classic complications in a luxurious manner; the LV offers a new interpretation of disc display; and the ŌTSUKA LŌTEC provides an innovative wandering hour mechanism. Each of these watches transcends being just a rare mechanism, instead solidifying into an iconic design that places them outside existing frameworks in watchmaking.
更多鏡週刊報導
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 44
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
MLB》大谷翔平行善不欲人知 教頭透露幫隊友母親出醫藥費
洛杉磯道奇球星大谷翔平近期正式成立自己的基金會從事公益活動，但在此之前他行善就不遺餘力，除了像洛杉磯野火捐款賑災這類公開資訊之外，還有許多默默行善不為人知的故事。TSNA ・ 1 小時前 ・ 3
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 9
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 29
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 28
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 18
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 200
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 111
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 493
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 187
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 234
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 84
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 17
大雨襲4縣市！入冬最強冷空氣要來了「恐凍破10度」
東北季風影響，今(9)日宜蘭地區、基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。氣象專家吳德榮提醒，下週可能有入冬最強冷空氣來襲，將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 18 小時前 ・ 4
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 170