10x10 Awards／《Tatler GMT》客座主編 呂皇甫的2025年話題錶款評比
在2025年的最後一個月的年度總回顧，來看看身為資深愛錶人士的《Tatler GMT》客座主編呂皇甫Kevin，今年心中的十大錶款是哪幾只，關於錶界明年的趨勢，他又是怎麼看的呢？
<年度十大>
1.最佳男錶 A. LANGE & SÖHNE- Odysseus Honeygold
我傾向選擇一枚在設計與機芯兼具深度的作品。從今年的新錶中，我會選 A. LANGE & SÖHNE Odysseus Honeygold為最佳男錶之一。這枚錶兼具朗格典雅 DNA 與運動化風格，在材質（Honeygold）、錶盤質感與品牌工藝的延續性上，都有極強實力與辨識度。
2.最佳女錶 VAN CLEEF & ARPELS- Lady Arpels Bal des Amoureux Automate
梵克雅寶的Lady Arpels Bal des Amoureux Automate（戀人之舞）是浪漫與機械詩意的極致體現。錶盤上，戀人透過自動機械裝置緩緩相遇，完美演繹品牌的詩意機芯精神。這枚作品不僅是一只時計，更是一場情感的舞劇，將愛情的瞬間化為永恆。
3.最佳運動錶 CHOPARD– Alpine Eagle 41 XPS Cadence 8HF Titanium
今年的高頻鈦金款是CHOPARD對「運動＋製錶技術」的完美詮釋。8Hz機芯象徵速度與精準，搭配鈦金屬輕量錶殼與鷹羽紋面盤，兼具質感與科技感。
4.最佳複雜功能A. LANGE & SÖHNE- Minute Repeater Perpetual
把三問與萬年曆合而為一，需要在機芯設計、音響調校以及調校便利性三方面同時取得高水準，朗格在細節仕工與聲學表現上的處理，使這只錶成為今年最令人敬畏的複雜腕錶之一。
5.最佳曆象 PARMIGIANI FLEURIER- Toric Quantième Perpétuel
在這個領域，我認為PARMIGIANI FLEURIER Toric Quantième Perpétuel是非常有力的候選WristReview就把它列為其錶展Top10推薦之一，特別讚賞其在兩個子盤間就能呈現豐富資訊，設計簡潔卻不失複雜性。 這種在視覺清晰與功能密度之間取得平衡的曆象錶，我認為非常值得稱讚。
6.最佳創新設計HERMÈS- Arceau Rocabar de Rire
讓馬吐舌頭的幽默機械詩，這枚錶把愛馬仕的馬術傳統、藝術工藝與幽默感完美融合。錶盤以真正的馬毛鑲嵌（horsehair marquetry）打底，再以手工雕刻與微繪呈現馬的圖像。最有趣的是，按下按鈕時，馬會伸出舌頭——這個「吐舌動畫」是由精密機械驅動的動態設計，既技術又玩味。它不靠複雜功能或炫技，而是用藝術與情感重新定義「時間的樂趣」。在眾多嚴肅的高級製錶之中，這枚錶以一種輕鬆幽默且極致工藝的方式，展現出愛馬仕獨有的創意哲學。
7. 最佳話題聯名HUBLOT × Daniel Arsham MP-17 Arsham Splash
與紐約藝術家Daniel Arsham的第二次合作，以 MP-17 Arsham Splash 再次定義「當代藝術製錶」。這枚作品搭載 Hublot 自製 MP-17 手上鍊機芯，具有鏤空架構與長動能儲備，將機械動態與藝術美學融為一體。錶殼造型延伸自 Arsham 標誌性的流體雕塑語言，藍綠漸層透明結構猶如時間的「水花」，在光線下產生近乎液態的層次變化。這種融合藝術裝置感與高端製錶工程的表現，使 MP-17 Arsham Splash 成為 2025 年最具話題與收藏價值的合作作品。
8.最佳入門錶（台幣十萬元以內） LONGINES- Conquest 2025 Automatic 38mm
今年全新世代 Conquest 在比例、面盤設計、佩戴性上都全面提升，搭載 L888 自製機芯、矽游絲與72小時動能，以不到10萬台幣的價格提供完整瑞士品質。
9.最佳獨立製錶 F.P. JOURNE- Chronomètre Furtif Bleu
以鉭金屬（Tantalum）錶殼與隱藏面盤設計展現極簡之美。只有佩戴者能在特定角度看到時間，低調卻極富詩意。F.P. JOURNE以工藝純粹性與文化價值，穩坐獨立製錶巔峰。
10. 今年最想入手的錶款VAN CLEEF & ARPELS- Lady Arpels Bal des Amoureux Automate
這枚錶對我來說不只是「女錶」，而是一件能夠表達情感與詩意的藝術作品。它的自動人偶機制，讓愛侶在錶盤上緩緩相遇的那一刻，每次看都像第一次見面一樣動人。2025年的新版本在細節上更精緻、寶石與琺瑯的色調更柔和，整體氣質比以往更中性，讓這只錶成為男女皆可佩戴的夢幻作品。對我來說，它不只是佩戴在手上的詩，而是一段屬於愛與時間的浪漫故事。
<趨勢觀察>
1. 2025年的年度關鍵字是什麼？今年可歸納出哪些趨勢？
這一年我觀察到許多品牌並非一味追求誇張或炫技，而是在設計與功能之間尋求更合理的平衡。這種回歸本質，是對「錶」這件物品作為時間載體與佩戴飾物角色的尊重，而不是被潮流、話題完全綁架。而今年的趨勢有幾個方向特別明顯，首先是「復古元素回潮」，許多新錶在線條、比例、色彩上向1960～1970年代致敬，但加入現代耐用性與機芯技術；其次是錶殼與尺寸的中性化，朝向36～40mm回歸；再者是材質創新，碳纖維、鈦合金、複合材質被廣泛應用；此外，複雜功能錶款的設計簡化也很明顯，萬年曆、月相或計時錶透過分層顯示與極簡面盤，資訊清晰不擁擠；最後，品牌跨界合作與話題款增多，藝術、潮流、街頭、運動文化元素被融入高級錶設計。總的來說，2025年的錶界更注重「設計與實用兼顧」、讓收藏者既能欣賞工藝，又能享受配戴樂趣。
2. 今年哪個品牌的表現，你認為是被低估的？
CHOPARD。它一直被大眾以為是珠寶品牌，但其實L.U.C系列的製錶工藝非常高水準，無論是自製機芯、打磨細節還是設計比例，都能和頂級製錶品牌並列。今年的新款更展現品牌「優雅又內斂」的風格，不靠噱頭也不追潮流。特別值得一提的是，CHOPARD是少數使用100%永續公平金的品牌，這樣的堅持讓它在高級製錶中格外有溫度。它沒有被大肆炒作，每一步都很踏實，這樣的品牌精神正是我覺得最容易被忽略、也最值得被重新看見的地方。
3. 對於明年的錶界有哪些預測或期待？最⼤的挑戰會是什麼？
錶款與設計語言的多元化。首先，異形錶殼、飛碟、枕形等創新造型將更常見，結合陶瓷、鈦合金等新材質，使配戴更輕盈舒適。其次，復古元素會持續回潮，複雜功能錶款也會更簡潔實用。同時，運動錶與日常配戴錶界線模糊，耐用、辨識度、時尚感並重。總體而言，我希望看到的明年新品，是既保留品牌DNA，又具有現代感與個性的作品，每一枚都像「可配戴的藝術品」。
2026年錶界面臨的最大挑戰，不僅是技術或設計上的創新，更來自全球經濟與政治環境的不確定性。尤其是川普政策下的關稅影響，可能改變瑞士、歐洲高級腕錶進入美國市場的成本與價格，也間接影響品牌供應鏈與策略布局。對收藏者而言，這意味著入手時機與收藏策略都需要更精準的判斷；對品牌而言，如何在這樣的環境中保持穩定、同時維持高級製錶的價值感，是一個現實而嚴峻的課題。
總結來說，2026年以後的錶界會是更加融合、多元與技術探索的時代，但在此同時，品牌要在成本、話題、科技與文化多重壓力中求生存、求差異，其難度也不會小。
