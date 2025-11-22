11位已故歌手登上大巨蛋螢幕！大咖歌手們齊追悼 合唱〈最後一夜〉惹淚
記者鄭尹翔／台北報導
2025《臺北大巨蛋 民歌大團圓》於 11 月 22 日盛大登場，這場被稱為「五十年一遇」的史詩級民歌演唱會，首次在大巨蛋匯聚 74 位民歌手 同台開唱，以 122 首民歌金曲 打造七小時不間斷的音樂時光機。演出以「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大主題串聯，帶領萬名觀眾穿越 70–90 年代的民歌黃金歲月。
本次最大亮點之一，就是演唱會中特別設計的 致敬已故音樂人橋段。主辦單位邀請知名古典交響樂團 灣聲樂團 首度加入民歌盛典，由指揮李哲藝領軍，特別為 24 位已故音樂人 編寫經典演奏組曲，向潘安邦、鄭華娟、梁弘志、林秋離、何厚華、李泰祥、陳志遠、韓賢光等具代表性的創作者致敬。
演唱會末段更以〈最後一夜〉重新編曲，將音樂獻給包括日前驟逝的金曲編曲大師 屠穎 在內的 11 位音樂人。希望透過音樂記錄他們在民歌與流行音樂幕後默默貢獻的力量，讓他們的創作精神在大巨蛋舞台上再次迴響，被萬名歌迷深深記住。
不僅如此，多組象徵民歌世代的團體——包括「木吉他合唱團」、「金韻四小」、「大學城」、清清楚楚二重唱、南方二重唱、鄉村二重唱——也全數重磅回歸，以無縫串燒方式接力演唱經典曲目，讓觀眾重新感受最純粹的民歌魅力。
