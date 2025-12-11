11個月來首度公開露面 馬查多頒獎典禮後現身奧斯陸

委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)今天(11日)凌晨在挪威首都現身向支持者揮手致意，數小時前她的女兒才代表她接受了諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)。這是馬查多11個月來首度公開露面。

馬查多自今年1月9日以來一直在躲藏狀態，她當時在委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)參加了一場支持者的抗議活動後遭到了短暫拘留。外界一直預期她會出席10日在奧斯陸舉行的頒獎典禮，各國領導人和她的家人都現場等她現身。

馬查多在諾貝爾獎官網公佈的一段電話錄音中表示，她無法及時趕到奧斯陸參加頒獎典禮，但許多人「冒著生命危險」讓她抵達奧斯陸。

她的女兒安娜·馬查多(Ana Corina Sosa Machado)代表她領取了獎項。

安娜表示：「她渴望生活在一個自由的委內瑞拉，也永遠不會放棄這個目標。因此我們都知道，我知道，她很快就會回到委內瑞拉。」 (編輯:柳向華)