11億拍板！非洲豬瘟補貼方案出爐 下週開放申請

在桃機入境長廊的旅客非洲豬瘟手檢站，疫區國家入境旅客排隊手檢隨身行李。（圖／中國時報陳麒全攝）

國內出現非洲豬瘟案例，全台如臨大敵。為強化邊境管理，衛福部與農業部研議，無論入境旅客來自何處，手提行李均須檢查。政府實施豬隻禁宰禁運15天，至11月6日中午解除，行政院30日拍板11億元經費，對豬產業鏈提供補貼，最快11月3日起接受申請。

禁運、禁宰、禁廚餘養豬期間補助方案。

立法院社福及衛環委員會30日召開「海外小型包裹夾帶肉品查緝」專案報告。目前旅客入境班次如來自39個非洲豬瘟高風險國家，就要走紅線，須通過手提行李檢查區，其餘則是走綠線，不用檢查。衛福部長石崇良表示，為強化邊境管理，將研議一律查核。

但國民黨立委王育敏揭露，由於無強制力，有民眾自高風險國家返台，仍可拒絕手檢。農委會防檢署長杜麗華回應，手檢是為提醒旅客，如有違規產品要趁此時丟棄，不會受罰，屬於行政作為，可適時研討加強法規力度。

另根據《食安法》，一般食品重量6公斤、價值1000美元以下，得免申報輸入查驗。國民黨立委廖偉翔引述審計部報告指出，去年有逾70萬人以此方式進口食品，且重複紀錄達數百次，很難解釋為自用，若流入市面，後續稽查恐事倍功半。

民進黨立委林淑芬指出，審計部報告發現，有民眾一年免申報輸入查驗高達3002次，恐怕是化整為零，規避邊境查驗。食藥署說，台中市食安處今年已2度前往該收件地點稽查，有1次發現大量未報驗食品，已裁處3萬元。

林淑芬質疑，違規販售食品在夜市、網路平台都看得到，食藥署的稽查強度微不足道，如此的食安防線誰能放心？石崇良允諾，1個月內檢討漏洞，針對高頻次輸入食品的民眾進行勾稽。

農業部估計受禁宰禁運15天影響的豬產業從業人員約6.2萬至6.4萬人，行政院昨日公布補貼方案。依法登記的養豬場、屠宰場負責人，以及經認定因非洲豬瘟管制受影響的農民組織及農企業，都能申請金融支持方案。

農業部組長林念農說，禁用廚餘期間轉用飼料，每頭豬補助300元、協助清運廚餘部分依登記飼養規模分4個級距，補助每場8000元至1.8萬元。

豬隻飼料每頭補貼810元；肉類市場禁止拍賣期間每場最高補助20萬元；毛豬承銷人每人給予1.5萬元；屠宰場每頭給280元補貼；傳統肉攤暫停營業期間，每攤3萬元補助。

