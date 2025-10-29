11元吃必勝客、肯德基！新品比薩加料50% 免怕限宰燒肉升級厚切豬肉
【記者莊偉祺／台北報導】必勝客推出最新橢圓比薩餡料加量50%，招牌口味也升級變成厚切豬五花，不怕非洲豬瘟限宰吃不到豬肉！更與肯德基推出11元可吃比薩等餐點，最高現省319元。
必勝客推出全新「手工義式薄比薩」，以手工拉製出獨特的27公分橢圓造型餅皮，且餡料加量50%，期間限定推出「五重起司蒜香雞」、「韓式雙醬雪花牛」2款口味，即日起至11月10日，單點嚐鮮價149元。
新品單點嚐鮮價期間，加80元還可升級享用「XL豪華個人套餐」，可吃到兩款副食包含薯金幣、酥炸嫩雞球，以及一瓶飲料。
除了全新個人「手工義式薄比薩」，兩款招牌比薩也再升級！上市近20年的「韓式泡菜燒肉比薩」全面升級為厚切嫩烤豬五花，以韓國直送的烤肉醬搭配泡菜；上市35年的「海鮮比薩」用料升級，使用帆立貝搭配鮮蝦、蛤蜊與蟹味絲，打造出「海鮮四重奏」！
兩款升級版比薩率先於六都50間門市開賣，取代現行「韓式泡菜燒肉」與「海鮮比薩」，販售期間自即日起至11月24日止（或售完為止），有大比薩、小比薩與個人比薩3種尺寸選擇。
此外，必勝客也與肯德基聯手推出雙11系列優惠，於10月31日、11日7日、11月11日及11月14日這4天早上10點，在PK雙饗卡APP開搶限量餐券，包含必勝客「指定口味6吋鬆厚個人比薩」（最高原價120元）、肯德基「原味蛋撻」（原價47元）都只要11元；還有必勝客「9吋鬆厚比薩」（最高原價430元）、肯德基「青花椒咔啦雞腿堡XL餐」與「青花椒香麻脆雞XL餐」（最高原價253元）也只要111元，最高可現省319元。
更多壹蘋新聞網報導
蘊泉庄線上旅展23坪大套房一泊一食住宿券 買五送一每張6250元起
房市急凍現奇蹟！近5%建案熱銷 靠3關鍵衝出逆境（壹蘋10點強打）
獨家爆料｜基隆清潔隊爆弊端！「摸魚班長」睡覺等下班 包庇心腹詐加班費 (壹蘋10點強打)
其他人也在看
強悍性能出廠免改！PGO TIG DC Line 即刻駕馭
作為品牌性能旗艦，PGO TIG DCline 以 T-Technology 科技、I-Intelligent 智能、G-Genius 天賦為核心亮點，搭載 Vortex 2代水冷引擎，最大馬力達 17.8 PS/8000rpm，馬力重量比達 7.58 PWR，性能表現穩居同級之最。其採用前斜板撞風式水冷排設計、短軸距的 HLD 輕量高剛性車架，並擁有45度動態傾角，在都會通勤或山路彎道操駕時都靈活流暢、穩定安心。2GameSome ・ 18 小時前
《社論》政府落實3道防線 徹底阻絕非洲豬瘟
媒體報導，台中市爆發非洲豬瘟首個案例，地點就在台中市梧棲區一座養豬場，中央下令全台實施禁宰、禁運豬隻，豬肉攤商無肉可賣紛紛被迫休業。台灣人愛吃豬肉，很多台灣美食都有豬肉成分，例如肉圓、肉粽、香腸、水餃、鍋貼、滷肉飯、貢丸湯、肉羹湯、爌肉飯、東坡肉、滷豬腳、排骨飯等。沒有豬肉這個靈魂成分，美食就無法成為美食，因此，行政院近期要求全台豬隻禁宰、禁運再延長十天，造成很多店家關門暫停營業，因為買不到豬肉的緣故，還沒暫停營業的店家，通常就是庫存量比較多，因此還可以再撐幾天，但能撐多久沒有人知道，只能期盼非洲豬瘟可以趕快落幕。食品餐飲業者哀鴻遍野，因為暫停營業造成營收減少，禁宰與禁運措施嚴重衝擊相關產業，因此，農業部預計一週內公布，相關補助金額、後續輔導方案。非洲豬瘟病毒擁有強大生命 ...台灣新生報 ・ 1 天前
「肺癌」長年居癌症死因之首 北市聯醫：早期發現存活率9成
肺癌連年高居國人十大癌症死因之首，有「隱形殺手」稱呼。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師柯宏叡指出，肺癌早期幾乎沒有明顯症狀，導致多數患者確診時已屬晚期，若能在第一期就發現，五年存活率可高達九成以上，因此「早期篩檢」成為戰勝肺癌的關鍵。自由時報 ・ 1 天前
麥當勞天婦羅堡重登板 摩斯北海道起司入堡
炸蝦天婦羅堡再登上麥當勞菜單，外酥內軟的口感超有飽足感(圖/麥當勞 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
20款品牌外套推薦！保暖防風防水，千元內就可以入手
最近氣候正式入冬，換季導致日夜溫差大、陰晴不定，要是夜晚騎車、或是通勤路上、週末戶外活動郊遊、登山看海，沒有一件既能防風保暖，又禁得住陣陣飄來的細雨，而不被淋濕的外套，那實在不行！快來看編輯為你精選的20款防風防潑水外套推薦。防風外套推薦：marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 4 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 3 小時前
流水席「壓軸美食」上桌賓客全愣住 南部人秒懂含意：趕阿嬤的手段
流水席是台灣特殊的文化之一，尤其以中南部最為盛行，餐桌上時常出現澎湃的菜色與意想不到的料理。近日就有一名女網友吃流水席到尾聲時，突然端出一桶又一桶的冰淇淋，讓她超傻眼，詢問南部都這樣嗎？不少南部人看到後會心一笑，解釋「這是趕阿嬤的手段」。中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
大谷翔平打擊練習狂轟猛炸！ 美媒驚呆直呼：帶球去月球了
體育中心／綜合報導道奇日籍二刀流巨星大谷翔平今天（10/31）在藍鳥主場進行打擊練習，狂轟猛炸頻頻炸裂，28次揮擊轟出14發全壘打，最遠飛行距離甚至上看150公尺，直擊第五層看台，讓現場媒體直呼：「大谷把球打到月球去了！」FTV Sports ・ 1 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應
男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。中時新聞網 ・ 4 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...FTNN新聞網 ・ 1 小時前