11元吃必勝客、肯德基！新品比薩加料50% 免怕限宰燒肉升級厚切豬肉

【記者莊偉祺／台北報導】必勝客推出最新橢圓比薩餡料加量50%，招牌口味也升級變成厚切豬五花，不怕非洲豬瘟限宰吃不到豬肉！更與肯德基推出11元可吃比薩等餐點，最高現省319元。

必勝客推出全新「手工義式薄比薩」，以手工拉製出獨特的27公分橢圓造型餅皮，且餡料加量50%，期間限定推出「五重起司蒜香雞」、「韓式雙醬雪花牛」2款口味，即日起至11月10日，單點嚐鮮價149元。

新品單點嚐鮮價期間，加80元還可升級享用「XL豪華個人套餐」，可吃到兩款副食包含薯金幣、酥炸嫩雞球，以及一瓶飲料。

除了全新個人「手工義式薄比薩」，兩款招牌比薩也再升級！上市近20年的「韓式泡菜燒肉比薩」全面升級為厚切嫩烤豬五花，以韓國直送的烤肉醬搭配泡菜；上市35年的「海鮮比薩」用料升級，使用帆立貝搭配鮮蝦、蛤蜊與蟹味絲，打造出「海鮮四重奏」！

兩款升級版比薩率先於六都50間門市開賣，取代現行「韓式泡菜燒肉」與「海鮮比薩」，販售期間自即日起至11月24日止（或售完為止），有大比薩、小比薩與個人比薩3種尺寸選擇。

上市近20年的「韓式泡菜燒肉比薩」全面升級為厚切嫩烤豬五花。必勝客提供

此外，必勝客也與肯德基聯手推出雙11系列優惠，於10月31日、11日7日、11月11日及11月14日這4天早上10點，在PK雙饗卡APP開搶限量餐券，包含必勝客「指定口味6吋鬆厚個人比薩」（最高原價120元）、肯德基「原味蛋撻」（原價47元）都只要11元；還有必勝客「9吋鬆厚比薩」（最高原價430元）、肯德基「青花椒咔啦雞腿堡XL餐」與「青花椒香麻脆雞XL餐」（最高原價253元）也只要111元，最高可現省319元。

上市35年的「海鮮比薩」用料升級，使用帆立貝搭配鮮蝦、蛤蜊與蟹味絲，打造出「海鮮四重奏」。必勝客提供

雙品牌聯手推出雙11系列優惠。必勝客、肯德基提供

