11公尺巨浪來襲！紐西蘭首都4地區 進入緊急狀態

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紐西蘭首都威靈頓於今（9）日遭到強風巨浪襲擊。（AI生成示意圖／東森新聞）





紐西蘭首都威靈頓於今（9）日遭到強風巨浪襲擊，受滯留鋒面與強風影響，當地海域還觀測到高達11公尺的巨浪。為保障民眾安全，威靈頓市長利特爾（Andrew Little）已宣布4個地區進入緊急狀態，並強制要求數百名居民撤離至地勢較高處。

威靈頓4地區 發布疏散令

根據新加坡媒體《CNA》、《路透社》、《獨立報》報導，利特爾表示，目前已針對奧維羅灣、島嶼灣、霍頓灣及布雷克灣4個地區發布了疏散令，警方已介入並在周邊道路架設封鎖線，嚴禁民眾靠近海岸線。市長利特爾在公開聲明中強調，由於海象極其惡劣且具備高度危險性，救援人員「無法保證能為留守者提供支援」，並提醒當地民眾務必配合安排前往避難所。

航班被迫取消 渡輪全面停航

受這波惡劣天氣影響，威靈頓機場的部分航班也被迫取消，甚至有一架停放於機場停機坪的小型飛機被強風吹至側翻，所幸機上當時無人，未造成人員傷亡。

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除了空中交通受阻，連接紐西蘭北島與南島的渡輪航線也因風浪過大全面停駛。紐西蘭氣象局示警，這波海浪侵襲強度罕見，除了威靈頓海岸，北島與南島東岸以及查塔姆群島（Chatham Islands）的浪高也會隨時間迅速攀升，提醒民眾切勿前往沿岸區域。

此次事件回顧過往，威靈頓市議會指出，類似的嚴重海浪侵襲在過去數年曾造成大量沿海房舍受損，而此次預測的浪高更勝以往。目前撤離行動仍在進行中，當局將持續監控天氣與海象變化，緊急狀態預計將維持至明（10）日，確保在危險消退前，可以在最大程度減少民眾受災風險。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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