11台重機集體闖國道畫面驚險！每台恐開罰6000元

10多輛大型重型機車集體現身國道，汽車駕駛直呼「太扯」。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 民眾昨日行經國道1號北上大業隧道出口，發現10多輛大型重型機車集體現身國道，並一路行駛至西岸高架橋，國道警方證實有11台重機行駛於國道上，依《道路交通管理處罰條例》，每台車最重開罰6000元。

昨日上午民眾發現，10多輛大型重型機車騎在國道一號北上基隆端終點出口，一旁全是汽車，搶到畫面險象環生，後方汽車駕駛直呼「太扯」，隨後這批重機銜接基隆市西岸高架橋，再進入基隆市區離去。

國道警第一大隊指出，經檢視民眾拍攝影片內容，並調閱高公局CCTV畫面，已確認11輛大型重機行駛於國道1號北向大業隧道路段，該路段屬國道管轄範圍。大型重機行駛國道違反道路交通管理處罰條例第33條第4項，可處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。

警方指出，機車原則上禁止行駛國道高速公路，僅在符合法規條件下，汽缸排氣量550立方公分以上之大型重型機車，且駕駛人持有大型重型機車駕照滿1年以上，並具小型車以上駕照，得依交通部公告之路段與時段行駛高速公路。目前除國道3甲外，交通部尚未公告其他可合法行駛之國道路段與時段。

同時國道警察提醒，若機車騎士誤上國道，應立即將車輛停靠路肩，切勿繼續行駛，人員應至護欄外安全地點等待，並撥打110或1968通報，由國道相關單位前往協助，以確保自身及其他用路人安全。

