11吋大螢幕、輕薄機身！「Acer Iconia V11」搭載聯發科8核心處理器 享受旗艦級視覺體驗

【特別企畫】想要一台既能用來高效能工作、又能長續航追劇的輕薄平板，入手成本往往會出乎預算？全新推出的「Acer Iconia V11」用8千出頭的超親民價格為你解決這個難題，全金屬機身纖薄7.9mm、輕巧500g，呈現出超乎預期的高質感，配備聯發科八核心處理器以及最新Android 15系統、11吋WUXGA高解析度螢幕，加上長達10小時的續航力，Iconia V11以令人激讚的高CP值成為今年最值得關注的平板電腦之一！（圖文：費司特）

全新Acer Iconia V11(V11-21M)平板電腦搭載聯發科MT8781八核心處理器，加上最新Android 15系統優化，應付多工分頁、影音剪輯或手遊皆能保持流暢不掉幀

廣告 廣告

搭配8GB LPDDR4X RAM和256GB eMMC儲存空間，還支援microSD卡擴充至1TB，讓你不再為空間煩惱！

全新「Acer Iconia V11(V11-21M)」平板電腦搭載聯發科MT8781八核心處理器，加上最新Android 15系統優化，應付多工分頁、影音剪輯或手遊皆能保持流暢不掉幀，整台平板用起來就是一個字：順！搭配8GB LPDDR4X RAM和256GB eMMC儲存空間，還支援microSD卡擴充至1TB，讓你不再為空間煩惱，提供高效生產力。

Iconia V11採用全金屬鋁合金機身，搭配優雅的墨霧綠配色，整體質感瞬間提升，厚度僅7.9mm，重量約500g

Iconia V11厚度僅7.9mm，重量約500g，輕薄到足以單手握持隨時隨地帶著走

在外觀設計上，Iconia V11絕對不會讓你失望，採用全金屬鋁合金機身，搭配優雅的墨霧綠配色，讓整體質感瞬間提升，厚度僅7.9mm，重量約500g，輕薄到足以單手握持，或輕鬆放入背包，隨時隨地帶著走，最適合重視效能也在乎審美的年輕消費族群。

Iconia V11 金屬機身厚度僅7.9mm，重量約500g，輕巧順手。

Iconia V11採用雙頻Wi-Fi 6和藍牙5.4，另有LTE版本(V11-22M) 支援4G LTE (FDD/TDD) 連線功能。

為強化連線速度，Iconia V11採用雙頻Wi-Fi 6和藍牙5.4，無論是串流4K影片、進行線上課程或使用雲端應用程式，都能享受更流暢的體驗。針對行動需求較高的使用者，Iconia V11採另有LTE版本(V11-22M) ，支援4G LTE (FDD/TDD) 連線功能，讓你即使在戶外或無 Wi-Fi 訊號的環境，也能隨時上網或視訊通話。

Iconia V11採用雙頻Wi-Fi 6和藍牙5.4，另有LTE版本(V11-22M) 支援4G LTE (FDD/TDD) 連線功能。

Iconia V11配備11吋 1920×1200 WUXGA 螢幕，16:10的寬闊長寬比、90Hz高刷新率帶來流暢滑動感受！

16:10的寬闊長寬比與90Hz高刷新率，讓解析度與更新率的雙重提升！

如果要選一項Iconia V11最吸引人的賣點，那絕對非螢幕莫屬！平板配備11吋 1920×1200 WUXGA 螢幕，採用16:10的寬闊長寬比，加上90Hz高刷新率帶來流暢滑動感受，解析度與更新率的雙重提升，無論是瀏覽網頁、追劇還是線上授課，都能呈現出細膩流暢的視覺體驗。

Iconia V11 11寸廣視角大螢幕用起來就是舒服，不論是看電子書還是看網漫，全頁內容一目瞭然，300尼特高亮度使得文字與影像呈現更舒適。

11吋廣視角大螢幕用起來就是舒服，不論是看電子書還是看網漫，全頁內容一目瞭然，300尼特高亮度使得文字與影像呈現更舒適，無論日常使用或戶外觀影，皆能清楚對比與色彩還原。

Iconia V11搭載最新 Android 15 系統，新增App Grouping應用程式組功能，讓你可以同時開啟多個應用程式視窗。

Iconia V11搭載最新 Android 15 系統為平板使用體驗帶來了革命性的改變，首先是新增的App Grouping應用程式組功能，讓你可以輕鬆同時開啟多個應用程式視窗，並排進行工作或娛樂，讓11吋大螢幕發揮出超乎預期的生產力。

Iconia V11內建雙喇叭，讓你隨時隨地享受電影般的視覺震撼，配備8,000mAh電池，提供超長電池續航力，可連續播放影片最長達10小時

如果你是熱愛影音娛樂的追劇族，一定會愛上擁有11吋大螢幕的Iconia V11，內建雙喇叭，讓你隨時隨地享受電影般的視覺震撼，配備8,000mAh電池，提供超長電池續航力，可連續播放影片最長達10小時，即便長時間追劇、線上會議或遠端教學，也無須頻繁充電，安心享受不中斷的行動生活。

Iconia V11具備雙頻Wi-Fi 6可保持網路連接流暢，前鏡頭具備500萬畫素，並支援自動對焦。

視訊通話時，Iconia V11具備雙頻Wi-Fi 6可保持網路連接流暢，前鏡頭具備500萬畫素，並支援自動對焦，讓你與親友聯繫或工作視訊時都能有穩定的視訊品質。

Iconia V11具備自動對焦的800萬畫素後鏡頭

Iconia V11同時也是記錄生活的好夥伴，具備自動對焦的800萬畫素後鏡頭，用來捕捉生活瞬間、掃描文件或在線上課程中抓取重點內容，綽綽有餘。

Iconia V11具備自動對焦的800萬畫素後鏡頭，是記錄生活的好夥伴。

Android 15新增的「私人空間」功能允許你為特定應用程式建立獨立加密區域，確保敏感資訊不會被意外洩露

隱私保護方面，Android 15新增的「私人空間」功能允許你為特定應用程式建立獨立加密區域，確保敏感資訊不會被意外洩露，對於在家庭中使用平板的使用者來說，這項功能特別實用。

Iconia V11內建「Google Kids Space」父母可為孩子精選適齡的高品質應用程式和內容；搭配「Google Family Link」功能遠端設定孩子的使用時限、管理可用應用程式

至於有小朋友的家庭，Iconia V11內建「Google Kids Space」堪稱福音，父母可以在這個安全的虛擬園地中，為孩子精選適齡的高品質應用程式和內容；搭配「Google Family Link」功能，可遠端設定孩子的使用時限、管理可用應用程式，讓孩子在安全、健康的環境中學習和娛樂。

隨機附贈的灰色磁吸式皮套有效保護平板，具備3段式支架功能

3段式支架讓你在看劇、上課、視訊時都能找到最舒適的角度

隨機附贈的灰色磁吸式皮套不僅能有效保護平板，更具備3段式支架功能，讓你在看劇、上課、視訊時都能找到最舒適的角度，讓Iconia V11無論是擺在辦公桌上或放在家中客廳，都能融入日常生活，展現出低調卻精緻的科技品味。

Iconia V11以8千出頭的親民價、簡約質感的設計、旗艦級的效能和續航力，顛覆你對同價位平板的想像！

Acer Iconia V11 搭載聯發科8核心處理器 享受旗艦級視覺體驗

「Acer Iconia V11」是為現代生活量身打造的平板，無論你是上班族想下班追劇、學生族群需要線上課程、家長想給孩子安全的學習環境，或想投資一台大螢幕的多功能裝置，Iconia V11都能完美滿足！