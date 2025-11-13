11吋大螢幕！三星Galaxy Tab A11+登場、售價7190元起

記者李鴻典／台北報導

兼具大螢幕與便攜性等特色的平板，已成日常休閒消遣好夥伴。三星宣布引進承襲Tab A系列超值基因的新一代Galaxy Tab A11+，以沉浸大螢幕結合升級效能與AI智慧功能，娛樂、學習或行動辦公，都能從容應對。

三星Galaxy Tab A11+。

Galaxy Tab A11+ 預計11月下旬起於全台三星智慧館、三星商城及各大通路陸續上市，提供新創灰、躍進銀兩種顏色，以及Wi-Fi與5G版本選擇。Tab A11+ Wi-Fi版6GB+128GB與8GB+256GB建議售價分別為NT$7,190與NT$8,990；5G版6GB+128GB建議售價為NT$9,490。12月31日前購買並完成登錄，即可獲得ITFIT多角度書本式保護殼（建議售價NT$1,590）。

廣告 廣告

Galaxy Tab A11+搭載全新處理器，效能較上代提升18%，RAM記憶體提升至6GB起、ROM容量最高達256GB。全新DeX模式則是生產力好幫手，只需手指輕滑，即可快速進入電腦般的多工介面，隨心操作各項應用程式。面對難以割捨的滿滿照片海也無須擔心，儲存空間支援最高2TB microSD擴充。此外，內建7,040mAh大容量電池並支援25W快充。

Galaxy Tab A11+提供新創灰、躍進銀兩種顏色，以及Wi-Fi與5G版本選擇。

Galaxy Tab A11+支援Galaxy AI與Google Gemini AI，開啟更智慧的行動新日常。可長按側鍵啟動Gemini AI，以語音指令詢問天氣、找食譜或規劃旅程，如同隨身助理。看到陌生事物時，透過「搜尋圈」，只需在螢幕上圈選圖片或文字，即可獲得所需資訊，還可翻譯外語文件。針對學習，Samsung Notes具備「數學計算助理」功能，可快速辨識並計算基本算式。

Galaxy Tab A11+配備11吋大螢幕，畫面寬廣細膩，無論追劇、看漫畫、視訊，都能享受沉浸視野。搭配四顆立體揚聲器與Dolby Atmos環繞音效，聲音細節飽滿、層次豐富，加乘劇院級視聽體驗，彷彿親臨現場般生動。支援90Hz更新率，畫面切換超流暢，暢滑社群、短影音。

Galaxy Tab A11+搭載全新處理器，效能較上代提升18%。

更多三立新聞網報導

普發一萬到手換！iPhone 17 Pro狂降千元、三星旗艦省1.7萬元

vivo X300為何強大？發表會沒說的那些事 揭密心臟聯發科晶片

消失8年！倒杯不灑「DQ冰淇淋」重返台灣 限定口味開心果吃爆

米其林餐廳爆食物中毒「多人上吐下瀉、發燒」！業者2動作補救

