11場漫旅新體驗 新北單身聯誼2/25開跑

​【記者葉柏成／新北報導】新北市為打造適齡婚育友善城市，今年由各局處共同推動單身聯誼。民政局推出「新北漫旅 友好相遇」系列活動，將辦理11場次浪漫漫旅。首波1至4場活動將於2月25日上午9時開放報名，報名資訊可至https://www.ca.ntpc.gov.tw民政局官網查詢。

民政局長林耀長表示，新北市單身聯誼活動自102年開辦以來口碑極佳，114年成功配對91對，配對率逾61.7%。今年規劃辦理11場次活動，設計多樣化互動主題，包括「戲玩工藝」、「低空探索」、「鐵馬秘境」、「美拍攝影變裝趴」及「品香手沖咖啡」等。透過深度漫遊與DIY手作，讓參加者在最放鬆的狀態下，自然拉近與幸福的距離。

《圖說》心動滾球派對趣-換桌聊天。〈民政局提供〉

他指出，今年活動採取抽籤方式遴選，將於報名截止後進行審查與抽籤。一日遊場次正取名額男女各60人、半日遊場次正取名額男女各50人，其餘列為備取名單。錄取原則以設籍、就業、就學於新北市者，且未參加本市114年單身聯誼活動者優先。每位參加者一年內僅能錄取一次，盼更多人都有機會認識新朋友、開啟愛情之門。

《圖說》心動滾球派對趣-教學。〈民政局提供〉

​林耀長進一步說明，報名參加者皆有機會獲得愛情御守、造型鑰匙圈、杯墊等精美禮品。為鼓勵參加者活動後緣分延續，提供月月揪伴出遊抽籤，另本市也設有戀愛加值計畫，只要參加同場次單身聯誼（含過去場次）並步入婚姻之新人，將有機會參加新北市聯合婚禮。​