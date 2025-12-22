11學者共推「大中華共同體」 童子賢讚聲：兩岸血脈相連

在《兩岸和平方程式》新書發表會，(前排左起)前外交部長林永樂、前總統府副祕書長邱進益、玉山科技協會理事長童子賢、前考試院長關中、兩岸發展研究基金會董事長丁守中、前行政院長毛治國、時報文化出版公司董事長趙政岷（後排右）等人一同合影。（資料照／姚志平攝）

由11位學者共同撰寫的《兩岸和平方程式》新書發表會20日舉行，提出以「雙制度共容大中華共同體」取代現行「一國兩制」模式的理念。和碩董事長童子賢強調，兩岸血脈相連、歷史文化共享，可合作解決現代跨國議題，應以和平方式消弭差異，而非依靠武力解決問題。

根據《台灣好報》報導提到，兩岸發展研究基金會董事長丁守中呼籲，民間應先行組織「中華民族兩岸和平協商大同盟」，透過學界與民間的二軌協商，先行探討兩岸各種政治、經濟與社會整合方案，為政府與社會提供參考。

廣告 廣告

和碩聯合科技董事長童子賢為本書撰寫專文推薦，他表示，兩岸血脈相連、歷史文化共享，應以和平方式消弭差異，而非依靠武力解決問題。他認為，應充分尊重雙方制度差異，找到最大公約數，避免因政治挑撥或利益衝突而誘發不必要的戰爭。童子賢強調，兩岸應合作解決現代跨國議題，如人工智慧應用、詐騙、毒品防制等，展現兩岸合作的實際價值與意義，並以和平理性方式促進共同繁榮。

前國安會祕書長蘇起指出，在台灣，主張兩岸和平的人屬少數，常遭排擠，但仍應「知其不可而為之」，不斷提醒社會與民眾警覺兩岸局勢。他提到，民眾多因感性因素，對現實危機視而不見，包括「莫名其妙的優越感」與「虛假的安全感」。對岸方面，蘇起建議應避免將台灣人標籤化為「非統即獨」，並保持克制，降低誤判風險。

前行政院長毛治國則從工程師視角提出，兩岸關係需進行「封頂」與「築底」兩個工程，「築底」是指先鞏固兩岸血緣、文化與經濟共識，確保雙方不會分離，建立穩定互信；「封頂」則是探討長期整合方案，可視情況選擇漸進式、和平方式完成。

前考試院長關中指出，所謂「抗中保台」若以犧牲台灣為代價，並非真正愛台灣。他呼籲舉辦公開活動，倡導兩岸和平解決問題，並強調，唯有和平處理台灣問題，讓中華民族在國際上獲得尊重，才是真正的愛台灣，也是中國人應有的骨氣與擔當。

【看原文連結】