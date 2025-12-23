11家有保險業務金控 2026年可延至15日公布獲利

（中央社記者蘇思云台北23日電）考量保險業2026年接軌新制，金管會修正法規讓保險業與具保險子公司申報月營收可自每月10日延到15日公告。金管會表示，影響包括11家金控、12家壽險、11家產險與1家再保險業者，目前了解11家金控都會配合子公司延到15日公布獲利。

金管會考量台灣保險業在2026年接軌新制後，計算每月營收與公告恐遇作業時間不足，金管會今年中修正法規，自2026年1月起，保險業及具保險業子公司申報月營收期限，自原定的每月10日以前延長至每月15日前公告。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，今年初提出「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」第3條修正草案，通過修正案後，從2026年2月公告申報1月合併營收起，放寬保險業跟具有保險子公司公發公司申報，不用另外申請延長申報。

至於受影響家數，金管會銀行局副局長王允中表示，具有保險業子公司金控共有11家，實務上金控採自願公開每月獲利，也會配合子公司時程，加上結算獲利時也要取得子公司財務資料，目前了解，11家有保險子公司金控都會延後獲利公告。

目前金控中不包含保險子公司的有永豐金、玉山金與國票金，11家具有保險子公司的金控則分別為富邦金、國泰金、中信金、元大金、兆豐金、台新金、第一金、華南金、凱基金、合庫金、台灣金控，不過，台灣金控是在自家網站公告獲利。

至於保險業，金管會保險局副局長蔡火炎表示，有公開發行保險業才會適用，分別有12家壽險、11家產險與1家再保險，合計24家可自2026年起適用。（編輯：林淑媛）1141223