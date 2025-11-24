11年來最嚴重！奈及利亞天主教學校 315名師生遭擄

奈及利亞當地一所天主教寄宿學校在最近遭武裝分子闖入，有多達315名師生慘遭擄走。（圖／翻攝自@News4SA X）





西非國家奈及利亞驚傳11年來最嚴重集體擄人案！當地一所天主教寄宿學校在最近遭武裝分子闖入，有多達315名師生慘遭擄走。

宿舍空無一人，物品散落一地，不難看出當時有多混亂，奈及利亞尼日州一所天主教聖瑪莉學校，21日驚傳遭武裝分子闖入，並綁架3百多名師生。

尼日州州長巴古：「我們呼籲所有安全機構，宗教領袖，請專注於拯救這些孩子。」

有長者崩潰求救表示自己4個孫子都被綁走，有知情人士透露大批學生可能已被帶到鄰近卡杜納州的森林裡，這是奈及利亞在一周內發生的第二起集體綁架案，17日持槍歹徒闖入凱比州一所中學綁架25名女孩，西部一座教堂也遇襲造成2人死亡。

目前政府已下令將近50所聯邦學院停課，總統提努布高度重視，取消原定前往南非參加G20峰會的行程，據了解這是當地11年來最嚴重的大規模擄人案，受害人數已超過2014年，恐怖組織博科聖地在當地所綁的276人，外界猜測應與川普近期揚言對奈及利亞基督徒遇害事件採取軍事行動有關。

