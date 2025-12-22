11年前鄭捷站我對面...網友曝「眼神交會」驚魂：別再檢討人群為何不反抗

一名網友回憶起11年前鄭捷事件事發前一刻，呼籲外界勿檢討群眾「為何不反抗」。翻攝自北捷FB



北捷台北車站及中山站周圍19日發生隨機攻擊案件，釀成包括嫌犯在內4人死亡、11人受傷，事後現場畫面流出，不少國內外網友看到後，質疑為何在場那麼多人，卻無法反抗一名嫌犯。對此，一名11年前身處鄭捷案發現場的網友在Threads分享自身經歷，沉痛呼籲外界別再檢討人群「為何不反抗」。

一名網友在Threads發文回憶，2014年鄭捷案事發前，他原本和鄭捷一起進站、一起上車，甚至剛剛好站在鄭捷對面，當時就發現鄭捷在車廂內用「恐怖又詭異的眼神」打量車內所有人，他也和鄭捷眼神交會過2次，「我當時覺得他是個恐怖的神經病，應該會打人。在那種恐怖的氛圍下，我腦中想的都是若他打我時，我該怎麼逃跑，壓根沒想過要怎麼抵抗。」

該名網友表示，他原本預計搭到板橋站，結果列車行駛至忠孝復興站時，耳邊莫名出現要他「下車」的聲音，於是順勢提前下車，「下車時，鄭捷還再以他那恐怖的神情，對我笑了一下⋯⋯」

該名網友接著表示，直到當晚看見新聞報導歹徒的長相，他才驚覺那就是和他同站上車、與他對看的怪人，「事後回想，我若沒有莫名奇妙的提早下車，我應該是第一個死在他刀下的人吧。」網友回憶，在那種恐怖的氣氛下，他心裡只有本能想逃跑的念頭，根本無暇顧及其他，呼籲勿檢討人群為何不反抗。

貼文發布後迅速引起網友轉發，不少人都替當時的他捏了一把冷汗，紛紛留言表示「真的，他似乎盯緊你了，你下車，他的笑容是不是在告訴你，算你好運」、「你的祖先真的發出洪荒之力來救你了」、「還對你笑一下真的好毛」、「好可怕，他那笑是還好你下車了，不然殺的就是你」。還有網友指出，幸好這位當事者沒有低頭滑手機，也有注意到第六感發出的「警報」，才驚險躲過這場災難。

