11年後再爆隨機殺人！北捷員工曝疏散模式：看到別進站

台北捷運19日發生重大連續攻擊事件，凶嫌張文奪走3條無辜性命震驚全台，也讓許多人聯想到2014年的「鄭捷隨機殺人事件」，針對捷運的公安問題，有捷運員工出面提醒站口的相關指示，若看到「閘門都顯示紅色叉叉」就代表有緊急狀況。

凶嫌張文19日17時30分，頭戴防毒面具、穿著整齊裝備，持利刃和一箱煙霧彈，到捷運北車站沿路丟擲，過程中還持刀傷害上前阻止的民眾，犯案完後又跑到中山站，先是在路中央往車群中繼續丟煙霧彈，再趁民眾被煙霧吸引注意時，將刀藏在腿部後方，走向誠品門口的人群揮砍，逃進百貨後自高樓墜落身亡，至今包含他自己在內一共造成4死11傷。

有網友在Threads上發文分享，一名捷運員工透露「若捷運閘門都顯示『紅色叉叉』其實是有緊急狀況，不是站內擠爆就是有重大危險，要大家別進站，至於當下門板會全開，是為了讓大家快速逃出站，不是讓你不刷票進站。通常這種時候進站就算沒有遇險也上不了車，而以19日的狀況來說，就有可能會是進站被砍」，也有網友PO出刷卡機的「疏散模式」，螢幕上會顯示「免刷票請速出站」。

對此，有網友認為「平時沒在演練，所以很多人不知道，演練不是只有特定人員演練，是要融入生活，讓民眾知道」、「這很重要欸，但現場沒有人引導嗎」，但有知情人士透露「當時剛下班到北車，站務員不斷說現在不能進站、只能出站，結果偏偏有不信邪的叔叔阿姨瘋狂追問『為甚麼』、『什麼時候才可以進』，在這種情況下還會去干擾站務員的心態是什麼」。

