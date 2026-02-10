11年後再看「太陽花」！林飛帆遭起訴「無罪關鍵」是…

政治中心／曾詠晞報導

回顧台灣當代政治史，2015年2月10日是個關鍵的轉折點。台北地檢署在當天針對前一年（2014）爆發的「太陽花學運」（318運動），依妨害公務、煽惑他人犯罪等多項罪名，正式起訴包括學運領袖林飛帆、陳為廷以及時任中研院副研究員黃國昌在內的119人。最終在2018年時，「318占領立法院案」全案無罪，只有部分人員因毀損公物而遭判刑。





「太陽花學運」（318運動）源於2014年3月，時任立委張慶忠在審查《兩岸服貿協議》時，引發民眾對於「黑箱作業」的質疑。（圖／民視新聞資料照）

學生與公民團體為求民主正義，隨後衝入並占領立法院議場長達24天，核心訴求包括「退回服貿協議」以及「制定兩岸協議監督條例」。（圖／民視新聞資料照）

「半分忠」 引燃導火線！學生占領議場訴求程序正義

「太陽花學運」（318運動）源於2014年3月，時任立委張慶忠在審查《海峽兩岸服務貿易協議》時，以短短30秒宣布完成審查並送交院會存查，引發「黑箱作業」的強烈質疑。這段僅歷時約半分鐘的爭議程序，也讓張慶忠被外界譏諷為「半分忠」，成為議事程序缺乏實質審查的諷刺性代名詞。而後學生與公民團體隨後衝入並占領立法院議場長達24天，核心訴求包括「退回服貿協議」以及「制定兩岸協議監督條例」。

太陽花學運的核心決策人員，包含林飛帆、陳為廷、王雲祥、施懿倫、李俊達5人，被媒體封為太陽花學運五虎將。（圖／民視新聞資料照）

太陽花學運期間，抗議者發起「占領行政院」行動，時任行政院長江宜樺下令警方強制驅離（左圖）。（圖／民視新聞資料照）

法律與正義的辯證 司法首度引入「公民不服從」概念

318學運過後1年，北檢當時將事件區分為「318占領立法院」、「324攻佔行政院」及「411圍攻中正一分局」三大案進行處理。針對318案，檢方認為參與者涉嫌闖入立法院議場、辱罵並推擠維持秩序的警員，行為已觸犯法律。然而，辯護律師團與被告則主張，參與者的行為是為了阻擋程序不正義的《服貿協議》通過，屬於憲法保障的「公民不服從」權利。

3月30日，香港專上學生聯會與當地臺灣人舉行遊行，聲援太陽花學運。（圖／翻攝自維基百科，美國之音湯惠芸拍攝）

隨著案件進入審理程序，台北地方法院於2017年一審宣判林飛帆等22人全數無罪，判決書中引用了「公民不服從」的概念，認為抗爭行為是為了阻擋具有重大瑕疵的議事程序，具有正當理由。即便隨後檢方提起上訴，高等法院仍於2018年維持無罪定讞。這份判決確立了台灣司法在面對公共事務抗爭時，對於「言論自由」與「抵抗權」具備更高的容忍度，也成為台灣法治史上的重要里程碑。

4月21日，魏揚（圖中，曾主導323佔領行政院事件並為現場總指揮）等人在臺灣臺北地方法院門口宣讀《為民主不服從》聲明。（圖／翻攝自維基百科，美國之音張佩芝拍攝）

歷史影響與回望 太陽花運動如何重塑台灣政治地景

太陽花學運的起訴與最終判決，對台灣歷史產生了深遠影響。它徹底改變了台灣的兩岸經貿走向，台灣社會開始重新審視與中國之間的經濟依賴風險。同時，這場運動催生了「第三勢力」政黨的崛起，許多當年的學運參與者與義務律師，隨後陸續步入政壇，改變了長期以來國民兩黨對峙的政治版圖。透過司法審判的過程，促使後續政府在推動重大法案時，必須更加重視程序透明與公眾溝通。11年後的今天，當我們重看這份起訴書，不僅是在閱讀法律文件，更是在回首台灣民主在碰撞與磨合中，如何找尋到更為堅韌、多元的體制共識。

原文出處：關鍵今日／「太陽花學運」11年後回望！林飛帆遭起訴司法首引「公民不服從」

