「11年迴力鏢飛回來了」黃明志昔諷房祖名「吸毒做什麼音樂」今光速打臉

娛樂中心／洪正達報導

網紅「護理系女神」謝侑芯在大馬飯店內突然意外死亡的事件傳出後，當地警方發現歌手黃明志當時也與謝侑芯「同房」，且初步尿檢後驗出4種毒品，不過若回看2014年房祖名、柯震東呼麻事件，當時黃明志曾嗆聲「吸毒的人做什麽音樂！」，如今涉入網紅死亡案又驗出毒品，兩相比較下的確很諷刺。

回顧過去，房祖名2014年8月間在北京施用大麻遭到警方逮捕，此事件在當時相當轟動，事後黃明志有次在同框房祖名的時，有歌手問他「吸毒可以帶來創作靈感？」黃明志回應，創作需要頭腦清晰與專注力，吸毒的人不可能有好作品，而且毒品太貴，那是有錢人玩的東西，吸毒的人做什麼音樂等。

而就在黃明志公開「嗆聲」後，有網友批評他「毒王明志！小心禍從口出害自己」、「不要踩著別人的屍體來吹捧自己」，但他也不甘示弱，反嗆網友「我做錯了什麽」，沒想到11年後，這個迴力鏢來的又快又急，不但是謝侑芯死亡案的重要關係人，又被驗出身上有4種毒品反應，不知他心裡怎麼想？

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

