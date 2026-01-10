11年「阿滴英文」走入歷史！阿滴突拋震撼決定：不希望觀眾困惑

娛樂中心／蔡佩伶報導

阿滴宣布頻道名稱改名。（圖／翻攝自阿滴YouTube）

網紅阿滴起初採用「阿滴英文」為名開設YouTube頻道，以教學英文系列影片走紅，累積289萬粉絲訂閱，不過近日阿滴卻拋出震撼彈，無預警透露要將11年的頻道名稱換掉，真實原因全說了。

阿滴有鑑於近來頻道風格轉換，因此決定將「阿滴英文」中的「英文」2字拿掉，如今IG跟Threads中文名字已經同步更改，坦言希望點進來的觀眾不會感到困惑。

阿滴舉例提到有些新觀眾認識他可能是因為出國旅遊片，所以會對於取名「阿滴英文」感到困惑，阿滴深思後才做出改名的舉動，不過他表示頻道英文名稱會維持「@rayduenglish」，除了很難改之外，阿滴也希望可以當作是歷史紀念。

至於未來頻道是否會更換片頭，阿滴表示會，但同時幽默笑說「我們還沒做」，表示暫時會沒片頭，雖然有網友認為是全新開始，但也有網友敲碗阿滴還是能夠偶爾教英文。

阿滴已經完成頻道改名。（圖／翻攝自阿滴YouTube）

