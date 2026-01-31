11度低溫凍3天北部濕答答 週三轉晴週末又變天

今起北部連凍三天，還伴隨雨勢。（圖／劉耿豪攝）

氣象專家吳德榮表示，根據最新於31日20時發布的歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今（1）日至週二（3日）台灣持續受到「大陸冷氣團」影響，北台灣天氣偏冷，其他地區白天氣溫轉涼，早晚明顯偏冷，本島平地最低氣溫約降至11度左右。

降雨方面，吳德榮指出，今日中部以北及東半部地區有局部短暫降雨，明日中部以北雨勢趨緩，東半部仍有局部短暫雨的情形。此外，今、明兩天海拔3000公尺以上的高山地區，仍有出現飄雪的機率。預估週二起，降雨將由西向東陸續停歇，天氣逐漸好轉。

今日各地氣溫預測如下：北部11至16度，中部12至19度，南部13至25度，東部13至25度。

最新模式進一步顯示，週三至週五（4日至6日）期間，「大陸冷氣團」將逐日減弱，各地白天轉為晴朗、溫暖且相對舒適，但由於夜間輻射冷卻效應，早晚氣溫仍低，日夜溫差明顯，部分縣市平地最低氣溫可能降至10度以下。吳德榮提醒，雖然這波冷氣團強度並不特別強，但冷暖交替快速、溫差大的特性，仍須留意保暖並適度調整衣著。

至於後續天氣變化，最新模擬指出，週五（6日）晚間起將有鋒面接近，北台灣率先轉為不穩定天氣。接著在週六至下週一（7日至9日），另一波「很強」的冷空氣可能南下。不過，吳德榮強調，各國模式對其強度與最冷時段的模擬仍存在相當不確定性，不宜過早下定論，仍需持續觀察後續資料變化。

氣象專家林得恩指出，1月31日晚起，強冷空氣升級為大陸冷氣團後再度南下，由於華南雲雨帶跟著同步東移影響緣故，全台水氣明顯增多，尤其是迎風面的北部、東北部及東部區濕冷體感特別強烈。

目前評估，1月31日至2月2日期間，降雨範圍較大，1月31日至2月1日北部及宜蘭地區有短暫雨，中部及花東地區也有局部短暫雨，南部地區則繼續維持為多雲天氣；2月2日北部、宜花東地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地及南部地區則為多雲天氣；2月3日水氣開始減少，基隆北海岸、大臺北山區及東半部地區仍有局部零星陣雨，其它地區則為多雲到晴天氣。

