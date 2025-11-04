11戶豪宅26輛名車 赫見四大超跑

檢警調4日針對柬埔寨太子集團在台組織，涉及跨國詐欺、博弈、洗錢案，展開大規模搜索拘提行動，並查扣集團在台45億多元資產，其中26輛名車，不乏「神獸級」超跑，包括新車價1.6億元的「馬王」法拉利LaFerrari和2億元「山豬王」布加迪Bugatti Chiron、市價1億元的麥拉倫McLaren P1、8000萬元保時捷918 Spyder等。

檢調發現，太子集團首腦陳志曾在台灣居住，並出入台灣至少10次以上，太子集團在台公司「台灣太子不動產投資股份有限公司」行事高調，陳志在被美國司法部起訴前，今年還曾來台參加過台灣國際房地產博覽會。

廣告 廣告

美國司法部、財政部資料指出，陳志是中國福建人，入籍柬埔寨後，在柬國創立太子集團，同時在超過30個國家設立公司，以房地產、金融與消費服務為名號，私下經營跨國犯罪組織，陳的太子集團以強迫從事「殺豬盤」詐騙。

檢調發現，太子集團在台操盤人，天旭公司負責人王昱棠在美方公告制裁後，立即指示幹部李守禮，將名車過戶到第三人名下，另外再找幹部邱子恩，將原本藏放在和平大苑地下停車場的名車開往內湖等地藏放，幸被檢調及時查扣。

北檢10月27日向台北地院聲請扣押太子集團相關不動產18筆，包括和平大苑豪宅11戶、車位48個，依實價登錄價值38億1421萬餘元、名車26輛，價值4億7758萬餘元、銀行帳戶60個，餘額2億3587萬餘元獲准，合計高達45億2766萬餘元。