11挑1最美小姐群曝！鄭秀文秀女霸總魅力 他讚：讓人甘心為她遮風擋雨

鄭秀文率領由王丹妮、廖子妤擔任媽媽桑，更以「11挑1」嚴苛比例篩選出的小姐群，打造出奢華尖東夜生活。

繼香港首部破億神作《毒舌大狀》後，導演吳煒倫再度率領原班人馬重磅回歸，推出開年最強新作《夜王》，並驚喜促成「票房天王」黃子華與「華語天后」鄭秀文（Sammi）首度夢幻聯手。

鄭秀文在片中挑戰從影以來首見的角色，飾演縱橫尖東、霸氣十足的女霸總「V姐」，不僅對男人狠話連篇：「天下男人皆可殺！」，更為了業績使出強悍手段。導演吳煒倫盛讚鄭秀文擁有無人能及的魅力，「不但霸道演得好，一旦突然軟弱，又會讓人甘心為她遮風擋雨，Sammi姊就用這種魅力去詮釋夜總會裡的V姊，無人能及。」

《夜王》重現昔日香港夜總會紙醉金迷的氣場，卡司更集結謝君豪、王丹妮、廖子妤等實力派演員，黃子華坦言與鄭秀文合作是「願望成真」，兩位頂尖大咖一開機便火花四射。今日首度曝光正式預告，畫面中性感小姐一字排開、爭奇鬥豔，勾勒出極具張力的夜場文化。

鄭秀文在《夜王》飾演霸總氣息的V姐。華映娛樂提供

黃子華二度合作吳煒倫 演活重情重義「歡哥」

黃子華表示早在《毒舌大狀》拍完後，就與導演達成下部作品的共識，甚至沒看劇本、沒問角色就點頭答應。他在片中詮釋在歡場討生活的經理「歡哥」，是個卑微卻內心強大的江湖中人，專門為受欺負的小姐反擊。

鄭秀文回憶與黃子華雖曾演出同部片卻無對手戲，「這次是真正私下認識他，我和他對工作都有那種一絲不苟的態度，演出前都為角色做了大量準備，對角色理解很深，所以我們一開機就很有默契，各自都成為片中人物時，就很有火花了。」

黃子華（右）在《夜王》中飾演情深意重的「歡哥」，左為楊偉倫。華映娛樂提供

千挑萬選組「午夜麗人」 王丹妮廖子妤化身美豔媽咪

為了還原夜總會的視覺盛宴，劇組在選角上耗費苦心。除了由王丹妮、廖子妤領軍擔任媽媽桑，更以「11挑1」的嚴苛比例篩選出大批美貌演員組成小姐群，畫面極度奢華。劇情描述風光一時的「東日夜總會」遭收購，歡哥意外與狠辣前妻V姐狹路相逢，兩人從對立到強強聯手，要在時代轉變的巨輪與財團陰謀下，帶著眾女公關發起最後反撲，誓言稱霸尖東！台灣將於3月13日上映。



