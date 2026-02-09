11日北東部有雨13日回穩至小年夜 除夕北部又變天

（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署表示，明天天氣穩定，11、12日水氣稍增，北、東部有短暫雨；13日至15日（小年夜）天氣再回穩，感受溫暖舒適；但16日（除夕）又變天，預估北部地區年假前半段偏濕涼。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今晚明晨各地區平地低溫約攝氏13至16度，局部地區會再低1、2度，另外在金馬地區則可能降至10度以下；明天白天氣溫持續回升，各地高溫約20至25度，南部可能會再高一些，中南部要留意日夜溫差。

曾昭誠表示，11日白天受到東北季風影響，北部、宜蘭高溫略降，其他地區變化不大，各地低溫約15至18度；12日東北季風就會減弱，13至15日（小年夜）氣溫逐日回溫，低溫約16至19度、高溫20至27度。

曾昭誠指出，預估16日（除夕）會有一波鋒面及東北季風南下，而東北季風將持續至19日（初三），北部年假前半段偏濕涼，南部地區水氣相對較少；不過這波東北季風仍有調整空間，各地降溫情況須持續觀察。

曾昭誠說，明天天氣與今天類似，各地多雲到晴，宜花地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨；11日至12日清晨鋒面通過及東北季風影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨。

曾昭誠說，12日白天東北季風減弱，各地降雨趨緩；13至15日（小年夜）各地大多為晴到多雲，僅東部地區及恆春半島有零星短暫雨；16日（除夕）又一波鋒面及東北季風影響，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

曾昭誠提醒，13日晚間至14日清晨北部地區、15日中部以北地區及馬祖易有低雲或霧，影響能見度。（編輯：陳仁華）1150209