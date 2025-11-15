11月下旬準備發了！4生肖獲財神眷顧 財源滾滾來

有4個生肖在11月下旬不只好運連連，還有機會獲得財神爺的眷顧。（示意圖／翻攝自pixabay）





年底財運大爆發！你準備好迎接滿滿財富了嗎？《搜狐網》運勢專欄指出，有4個生肖在11月下旬不只好運連連，還有機會獲得財神爺的眷顧，錢包鼓起來不是夢！

生肖鼠

屬鼠的人聰明伶俐，善於把握每一次的際遇，所以更有機會得到財神爺的眷顧。在事業與財運方面，屬鼠人有望迎來一波全新的突破，在此之前的努力都能得到豐厚的回報。在貴人方面，身邊也總會有人伸出援手，助他們一臂之力。

生肖虎

屬虎的人充滿勇氣，而這股能量將會幫助他們在面對工作上的困難時，都有機會迎刃而解，升職加薪指日可待。在投資理財方面，屬虎人也會有不錯的收益，只要保持冷靜的頭腦，別太貪心，就能穩穩地賺上一筆。在人際相處方面，也會有不錯的收穫，說不定哪個朋友在冥冥之中，就成為了他們的「財神爺」。

生肖龍

屬龍的人天生自帶貴氣，這段時間更是好運爆棚。不僅在事業上，會得到主管的認可，在財運更是一路發，不僅薪資獎金拿到手軟，還可能會有意外之財降臨，例如買樂透中獎之類的，雖然不一定是大獎，但也可以開心一陣子。

生肖馬

屬馬的人充滿熱情與活力，由於在工作充滿了幹勁，效率也不錯，有機會獲得主管賞識，也有機會獲得工作獎金。此外，屬馬人有可能遇到一些賺錢的機會，無論是兼職還是小生意，都有可能讓荷包滿滿加分。

