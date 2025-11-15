11月下旬準備發了！4生肖獲財神眷顧 財源滾滾來
年底財運大爆發！你準備好迎接滿滿財富了嗎？《搜狐網》運勢專欄指出，有4個生肖在11月下旬不只好運連連，還有機會獲得財神爺的眷顧，錢包鼓起來不是夢！
生肖鼠
屬鼠的人聰明伶俐，善於把握每一次的際遇，所以更有機會得到財神爺的眷顧。在事業與財運方面，屬鼠人有望迎來一波全新的突破，在此之前的努力都能得到豐厚的回報。在貴人方面，身邊也總會有人伸出援手，助他們一臂之力。
生肖虎
屬虎的人充滿勇氣，而這股能量將會幫助他們在面對工作上的困難時，都有機會迎刃而解，升職加薪指日可待。在投資理財方面，屬虎人也會有不錯的收益，只要保持冷靜的頭腦，別太貪心，就能穩穩地賺上一筆。在人際相處方面，也會有不錯的收穫，說不定哪個朋友在冥冥之中，就成為了他們的「財神爺」。
生肖龍
屬龍的人天生自帶貴氣，這段時間更是好運爆棚。不僅在事業上，會得到主管的認可，在財運更是一路發，不僅薪資獎金拿到手軟，還可能會有意外之財降臨，例如買樂透中獎之類的，雖然不一定是大獎，但也可以開心一陣子。
生肖馬
屬馬的人充滿熱情與活力，由於在工作充滿了幹勁，效率也不錯，有機會獲得主管賞識，也有機會獲得工作獎金。此外，屬馬人有可能遇到一些賺錢的機會，無論是兼職還是小生意，都有可能讓荷包滿滿加分。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
更多東森新聞報導
2026年財運大發！「5星座」明年正財、偏財都超旺
「4生肖」2026年犯太歲 屬兔恐破財
大樂透頭獎飆6.2億！3星座運勢噴發 迎財富黃金期
其他人也在看
下週橫財擋不住！4星座財運爆棚 分紅、獎金找上門
下週橫財擋不住！4生肖財運爆棚 分紅、獎金找上門EBC東森新聞 ・ 2 天前
唐綺陽星座運勢週報 11/10-11/16 水逆要慎言慎行！處女感情心想事成 天蠍走低調路線
週一11/10，水星逆行射手座，某些人跟你溝通不良，大部分應該是覺得他太跩了，或者是太自以為是了，很多溝通不良，是這樣子來的，或太粗心大意、講話太直，這個也要小心喔，還滿容易得罪人的。週三11/12，木星也逆行了，有機會好好的收拾你的心情，所以我反而覺得，是一件好消息，那個不需要的、想太多的，反而會慢慢一一釐清。Yahoo奇摩社群 ・ 5 天前
2026年財運大發！「5星座」明年正財、偏財都超旺
2026年財運大發！「5星座」明年正財、偏財都超旺EBC東森新聞 ・ 3 小時前
【水象星座運勢】11/15 巨蟹座吃喝玩樂、天蠍座運勢強勁、雙魚座合作壓力轉強
★巨蟹座：吃喝玩樂，親友互動愉快，學習、旅行順利。注意交通、法律挑戰。 ★天蠍座：運勢強勁，廣結善緣，有向外發展的機會。感情、小孩是甜蜜負荷。 ★雙魚座：早起的鳥兒有蟲吃。合作競爭的壓力轉強。從學習、交通事務獲益。太報 ・ 14 小時前
小孟老師運勢／巨蟹座把握桃花機會！天秤座想得財「須做1事」
生活中心／綜合報導11月14日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，天秤座若是在積極理財，有機會在這天獲得財神爺眷顧，獲得一筆意外之財；在事業運勢上，摩羯座若在工作上遇到棘手問題，能迎刃而解；感情方面，巨蟹座把握桃花運機會，這天將有異性主動靠近。民視 ・ 1 天前
雨揚老師》12生肖農曆10月運勢：虎寶寶貴人降臨、 龍寶寶重見曙光(上)
[Newtalk新聞] 雨揚老師表示，民間素有「十月小陽春」的說法，所以農曆十月又稱「陽月」，祝願各位朋友日日安康、時時吉祥。此外，農曆十月十五日是水官大帝聖誕，這一天誠心向水官懺悔一年來的過錯，有助開運轉運；同時也是補財庫吉日，能疏通求財障礙，讓財運暢旺、福氣滿盈。 農曆十月運勢的前三名生肖是誰呢？雨揚老師給出答案，就是虎、龍、狗！先恭喜這三位生肖寶寶囉！至於每個生肖要怎麼掌握先機、迎來好運呢？一起來看接下來的解析吧！ ★鼠 ◎工作運：樂觀面對 積極進取 事業運不錯，即便鼠寶寶在職場上遭遇不少阻礙，也能以樂觀的心態來面對，甚至會把遇到的挫折轉化為砥礪前行的養分，這般積極進取的精神不僅有助於創造正向磁場、讓更多好事與好運靠近，還有助於增加鼠寶寶的曝光率，讓你在關鍵時刻有機會獲得重要貴人的大力協助。 ◎感情運：阻礙不斷 心不在焉 愛情運不順，單身的鼠寶寶雖然試圖製造與心儀對象相處的機會，但是總在開口邀約前因各種突發狀況而事與願違，讓你感到相當沮喪與心累；有伴的鼠寶寶可能因心事重重而感到力不從心，就連與伴侶聊天時也常常心不在焉，小心這件事引起對方的不滿，甚至引發口角衝突。 ◎健康運：容易生新頭殼 ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 12 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
民進黨傳派「總統級戰將」親征台北 綠委曝決勝條件
藍綠白積極備戰2026大選，作為焦點戰區之一的「首都攻防戰」將由誰挑戰台北市長蔣萬安，也是外界關注的一大看點；尚未定調人選的民進黨除了壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞交意願書外，民進黨立委王世堅、沈伯洋，甚至社民黨台北市議員苗博雅也被點名，而除了上述人選之外，如今更有消息傳出，前副總統陳建仁也被列為夢幻人選之一。談到被推薦挑戰台北市的話題，沈伯洋重申自己「戰場就......風傳媒 ・ 4 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 9 小時前
MLB／毫無疑問！大谷翔平MVP三連霸 生涯4度奪獎皆「全票」寫史上第1人
大聯盟14日公布年度最大獎MVP，最終大谷翔平不但毫無疑問地完成MVP三連霸，生涯4度奪獎都是「全票」當選，他更是成為史上第1位在美聯和國聯都拿下至少2座MVP的球員。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 9 小時前