11月下旬至隔年4月 幼兒氣喘進入高發期 久咳不癒、食量、活動力差 超過2週是警訊

【記者 王雯玲／高雄 報導】阮綜合醫院兒科于靜雯醫師指出:氣候溫度轉換下的隱形威脅，「幼兒型氣喘」年齡層不斷下降！依據近幾年的臨床經驗：每年11月下旬至隔年4月，隨著氣溫驟降以及溫差超過10度的日數增多，就進入了氣喘的高發期。

值得注意的是近年來幼兒型氣喘的發病年齡層不斷下降！過去常見於3、4歲以後確診的氣喘，從小於2歲到現在甚至不到1歲就開始發作，新手爸媽們尤其需要正視！

于靜雯醫師說明:氣喘不是單純的呼吸道感染，而是一種慢性發炎疾病，並與遺傳、環境、生活習慣等因素相關。

雖然1歲以下幼兒氣喘的症狀表現與學齡孩童或成人有明顯差別，但因為無法清楚表達不舒服，所以判斷幼兒型氣喘不易，但家長可以幼兒發作症狀的「核心警訊」去觀察：久咳不癒，呼吸發出喘鳴聲或吵雜聲，常在夜間或是清晨咳嗽，活動力下降或精神差，餵食困難或容易咳嗽至嘔吐，看似好轉卻反復發作，症狀持續時間超過2週，再加上家族氣喘病史，抽血檢測有過敏體質，基本上就確診是氣喘了。

于靜雯醫師解釋: 幼兒型氣喘是多種因素疊加的結果，「提早感染」與「環境污染」是造成幼兒氣喘發作年齡逐年下降的原因之一。寶寶在出生後的前9個月有自身抗體的保護，通常不易遭受嚴重感染。但提早將周歲前後幼兒送去公共托嬰照顧，或家裡有其他上幼稚園的手足，都容易將各種細菌、病毒帶回來互相感染，一旦反覆感染就容易誘發氣喘發作。此外，長期暴露在空污環境中，例如霧霾、工廠廢氣、二手菸等會刺激呼吸道，進而誘發氣喘。還有飲食中過多如炸薯條炸雞塊等「發炎性食物」，也可能間接造成幼兒身體發炎反應。

于靜雯醫師建議:雖然年齡那麼小就開始吃藥令人心疼、擔憂，但幼兒氣喘並非終生疾患，症狀會隨年齡遞減，1/3患者會完全痊癒，另1/3的症狀會大幅改善，急性發作次數也會減少。

預防幼兒型氣喘，最好自媽媽懷孕時期開始。除了懷孕期宜多攝取天然、抗發炎食物，平日要保持居家環境的空氣清潔，並避免在有空氣汙染、二手菸或三手菸殘留的場所久留，全方位的防護以預防胎兒過敏體質過早被誘發。

新生兒尤其應該避開人多的場所，家長與家中較大孩童，回到家後都要先洗手消毒並換下外出衣物，減少將病毒傳染給年幼寶寶，家中也最好不要有絨毛玩具或貓狗等寵物，保持室內的整潔與乾燥，以控制塵螨、黴菌等過敏原的滋生，降低呼吸道敏感性，全家共同努力為孩子打造更健康的成長空間。（圖／記者王雯玲翻攝）