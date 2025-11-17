11月下旬起溫差大 幼兒氣喘年齡層下降

（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）每年11月下旬至隔年4月，隨氣溫驟降及溫差大，即進入氣喘高發期。兒科醫師指出，近年幼兒型氣喘的發病年齡層不斷下降，甚至不到1歲就發作，提醒新手爸媽正視。

根據醫師臨床經驗，每年11月下旬至隔年4月是氣喘高發期。但阮綜合醫院兒科醫師于靜雯發現，近年幼兒型氣喘發病年齡層不斷下降，過去常見於3、4歲以後確診的氣喘，到現在甚至不到1歲就開始發作。

于靜雯說，氣喘不是單純呼吸道感染，而是一種慢性發炎疾病，與遺傳、環境、生活習慣等因素相關。幼兒型氣喘是多種因素疊加結果，「提早感染」與「環境污染」是幼兒氣喘發作年齡逐年下降的原因之一。

例如幼兒送去公共托嬰照顧，或家裡有其他上幼稚園的手足，都容易將各種細菌、病毒帶回來互相感染，一旦反覆感染就容易誘發氣喘發作。另外長期暴露在空污環境中等，也可能間接造成幼兒身體發炎反應。

她提醒家長，若幼兒久咳不癒，呼吸發出喘鳴聲或吵雜聲，常在夜間或是清晨咳嗽，活動力下降或精神差，餵食困難或容易咳嗽至嘔吐，症狀持續逾2週，再加上家族氣喘病史，抽血檢測有過敏體質即可確診。

于靜雯說，預防幼兒型氣喘，除了媽媽懷孕期宜多攝取天然、抗發炎食物，平日保持居家環境的空氣清潔，並避免在有空氣污染、二手菸或三手菸殘留的場所久留，以預防胎兒過敏體質過早被誘發。

此外，新生兒應避開人多場所，家長與家中較大孩童，回家後要先洗手消毒並換下外出衣物，減少將病毒傳染給年幼寶寶，保持室內整潔與乾燥，以控制塵蟎、黴菌等過敏原滋生，降低呼吸道敏感性。（編輯：方沛清）1141117