11月下旬開始轉運！3星座財運爆棚 有望迎豐厚年終

11月即將進入下旬，年底衝刺階段正式開始！《搜狐網》運勢專欄指出，從11月下旬起至12月期間，3星座運勢相當旺，先前的努力將陸續開花結果，有望迎來工作突破、收入增加，在年底前讓錢包「鼓起來」。

天秤座

天秤座前10個月雖努力不懈，但收入表現平平，然而從11月20日起，財運將迅速攀升，年終獎金受惠於公司業績及個人貢獻，有望超出預期，甚至是去年2到3倍的金額。投資方面，若天秤座若先前有布局股票、基金或數位資產，11月下旬至12月或將進入獲利期。

此外，天秤座在工作上有望敲定關鍵合作案，獲得長官青睞。感情方面，年底的聚會或社交將成為邂逅機會，遇到條件相符的理想對象機率高。

摩羯座

摩羯座所付出的努力將在年底迎來實質回報，11月下旬起職場發展明顯加速，升遷、加薪不是夢。部分摩羯也可能收到獵頭邀約，職涯選擇更加多元。

財運方面，除了年終外，項目分紅、副業收益亦在年底集中入帳。另有機會獲得「意外之財」，如獎金、家中紅包或抽獎等小確幸。

感情運部分，年底摩羯座若有相親或長輩介紹，易遇到穩重且適合長期發展的對象，可視情況深入了解對方。

雙魚座

雙魚座的朋友今年上半年，可能常有方向不明或動力不足的無力感，但11月下旬起，將迎來重要貴人相助，為職涯帶來轉機，特別是經營創意、藝術或自媒體等領域者，靈感爆發、作品曝光度提升，可能取得亮眼成果。

財運方面，雙魚座在年終上雖非同級中最高，但仍將超出自身預期，部分人更可藉副業獲得額外進帳。愛情方面，雙魚年底社交活躍，桃花顯著增加，建議在多方追求中保持理性，選擇真正珍惜與尊重自己的對象。

