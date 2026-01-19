11月中小企業放款驟降 金額創近10年同期次低

國銀對中小企業融資先盛後衰，11月量能明顯走弱。金管會公布最新統計，截至去(2025)年11月底，國銀對中小企業放款餘額為新台幣10兆8,222億元，雖然提前達到全年目標，但11月單月新增放款僅20億元，創下近10年同期次低水準，僅略高於2024年11月的0.75億元，引發市場關注企業資金調度節奏的變化。

11月銀行端對中小企業的放款需求仍在，包括營運周轉金、企業貿易融資、短期備料資金，以及部分聯貸案件依進度動撥等，均有實際撥款情形；不過，企業資金周轉呈現「有借有還」的自然循環，貨款入帳後同步償還借款，抵銷部分新增放款金額，使得單月新增幅度落在低檔，而非放款需求驟減。

進一步觀察各月數據，去年1至11月中小企業單月新增放款分別為239億元、68億元、430億元、525億元、28億元、1,020億元、1,145億元、242億元、632億元、493億元及20億元。相較前幾月有數百億元以上的規模，11月大幅縮水，顯示年末企業資金調度可能轉向結算與回收階段，單月新增放款下探階段性低點。

不過，單月表現轉弱，並未影響全年放款進度。金管會統計指出，去年前11月國銀對中小企業新增放款累計4,842.06億元，已超過全年原訂新增4,600億元的政策目標，達成率105.26%，提前達標。前11月累計新增金額與歷史同期相比，為近10年同期第5高，若12月未出現下滑，全年可望延續自2010年以來、連續16年達到中小企業新增放款目標的紀錄。

從放款結構面來看，中小企業在整體企業融資中的比重持續提高。金管會指出，截至11月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.7%，較前(10)月提升0.25個百分點；占民營企業放款餘額比率為67.98%，月增0.27個百分點，銀行授信資源配置持續向中小企業集中。

在放款品質方面，中小企業相關指標維持穩健。金管會統計，11月底中小企業放款平均逾期放款比率為0.2%，較10月下降0.01個百分點，反映銀行在擴大授信規模的同時，風險控管並未鬆動。

至於各銀行表現，去年前11月中小企業新增放款金額前5大業者，依序為中國信託722.65億元、玉山銀行690.98億元、台北富邦470.90億元、第一銀行392.13億元及永豐銀行375.23億元，顯見民營銀行在拓展中小企業授信上相對積極。

若以11月底中小企業放款餘額規模衡量，前5大銀行則全數為公股行庫，依序為第一銀行9,997.83億元、合作金庫8,564.79億元、臺灣中小企業銀行8,187.48億元、華南銀行7,741.45億元及兆豐銀行7,291.69億元。

